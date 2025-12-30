Esteri
Treni Eurostar sospesi tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles: bloccati un centinaio di passeggeri

Eurostar ha sospeso tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles: un centinaio di passeggeri bloccati in attesa nella stazione di St Pancras a Londra.
A cura di Giorgia Venturini
Sospesi tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles. La decisione arriva da Eurostar dopo gravi disagi nel tunnel della Manica dovuti a un problema nella rete elettrica. Disagi su disagi: la sospensione dei treni ha creato problemi a un centinaio di passeggeri bloccati in attesa nella stazione di St Pancras a Londra. I treni bloccati infatti sono quelli tra la capitale britannica, Parigi, Amsterdam e Bruxelles. Tutto resta fermo fino a nuovo ordine.

Articolo in aggiornamento 

Esteri
