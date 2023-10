Tredicenne uccide la mamma a coltellate mentre dorme accanto alla sorellina, poi chiama la polizia Un adolescente di 13 anni ha ucciso a coltellate la mamma Irina Garcia, 39 anni. La donna è stata accoltellata mentre dormiva accanto alla seconda figlioletta avuta circa 14 giorni prima del delitto.

A cura di Gabriella Mazzeo

La vittima 39enne

Un adolescente di appena 13 anni, è stato arrestato dalle forze dell'ordine dopo aver ucciso la madre a coltellate. La donna stava dormendo accanto alla sorellina di due settimane quando l'adolescente l'ha aggredita, accoltellandola nella notte del 12 ottobre nella loro casa di Hialeah, in Florida. La vittima, Irina Garcia, aveva 39 anni e da poco aveva dato alla luce una bimba. Il figlio 13enne non aveva mai mostrato particolari disagi e l'omicidio è stato del tutto inaspettato. Dopo aver accoltellato la donna che dormiva, il 13enne ha allertato le forze dell'ordine, confessando senza lacrime il delitto.

Accanto al letto della vittima, gli agenti hanno trovato la bimba di 14 giorni che dormiva nella sua culla. Stando a quanto reso noto, il ragazzo avrebbe aspettato che la madre andasse a dormire accanto alla sorellina per prendere un coltello da cucina e colpirla più volte al collo. Dopo l'omicidio, il 13enne ha dimostrato da subito di voler rispondere a tutte le domande degli inquirenti. L'adolescente non aveva mai manifestato problemi psichici di alcun tipo. Nei post sui social della 39enne, il ragazzino era sempre dipinto come amorevole e molto affezionato alla mamma. La vicenda ha sconvolto l'intera comunità e il movente sembra essere ancora un mistero. Il compagno della vittima non era in casa al momento dell'omicidio e si trovava in Georgia per un viaggio di lavoro.

L'uomo, che non era il padre biologico del 13enne, lo aveva però cresciuto con amore, senza fargli mancare mai niente. Gli investigatori sono ancora all'opera per cercare di capire cosa abbia spinto l'adolescente ad accoltellare la madre. Il ragazzino ha risposto a tutte le domande degli agenti, tranne a quelle relative al movente.

"Il bambino non ha fornito nessuna informazione riguardo al motivo del gesto". Il 13enne è stato accusato di omicidio ed è ora in un centro per minori. Il compagno della donna, invece, continuerà a occuparsi da solo della sua bimba nata appena due settimane prima del delitto.