Tragedia in India: 21 morti per liquore illegale adulterato con metanolo Il fenomeno dell'alcol illegale continua a mietere vittime in India: ogni anno centinaia di persone muoiono a causa del consumo di bevande prodotte in distillerie clandestine, spesso con metodi rudimentali e senza alcun controllo di sicurezza.

A cura di Davide Falcioni

Si aggrava il bilancio dell’ultima tragedia legata al consumo di alcolici illegali in India: almeno 21 persone hanno perso la vita e altre 10 sono attualmente ricoverate in ospedale dopo aver ingerito liquore adulterato con metanolo. A riferirlo sono le autorità del distretto di Amritsar, nello Stato settentrionale del Punjab, che hanno aggiornato i dati iniziali, che parlavano di 14 vittime.

L’incidente è avvenuto nella tarda serata di lunedì, quando diversi residenti di un villaggio rurale hanno consumato una partita di alcol prodotto clandestinamente. Le analisi hanno confermato la presenza di metanolo, una sostanza altamente tossica che, se ingerita, può causare cecità, danni irreversibili agli organi interni e persino la morte, come in questo caso.

Le autorità locali hanno reso noto che nove persone sono state arrestate in relazione alla vicenda. "Sono in corso indagini approfondite per ricostruire l’intero modus operandi e individuare tutti i responsabili della filiera illegale", ha dichiarato la polizia del Punjab attraverso un post pubblicato su X (ex Twitter).

Il primo ministro del Punjab, Bhagwant Mann, ha promesso tolleranza zero: "I colpevoli di questa tragedia saranno puniti severamente", ha dichiarato, esprimendo il cordoglio alle famiglie delle vittime.

Il fenomeno dell’alcol illegale continua a mietere vittime in India: ogni anno centinaia di persone muoiono a causa del consumo di bevande prodotte in distillerie clandestine, spesso con metodi rudimentali e senza alcun controllo di sicurezza. Solo lo scorso anno, nello Stato meridionale del Tamil Nadu, un episodio analogo aveva provocato la morte di 53 persone.

Le autorità sanitarie lanciano l’ennesimo allarme: "Il consumo di alcol non regolamentato non è solo una questione di legalità, ma un’emergenza di salute pubblica".