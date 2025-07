Torre di controllo autorizza 2 aerei a decollo e atterraggio sulla stessa pista: piloti evitano strage in Messico

All’aeroporto di Città del Messico all’alba del 21 luglio la torre di controllo avrebbe autorizzato nello stesso momento due voli, uno in atterraggio e l’altro in fase di decollo, sulla stessa pista. I piloti dell’aereo ancora a terra si sono accorti in tempo e hanno evitato l’impatto.

Si è sfiorata la strage all’aeroporto di Città del Messico all'alba del 21 luglio. Stando alle prime informazioni di quanto accaduto, la torre di controllo avrebbe autorizzato nello stesso momento due voli, uno in atterraggio e l’altro in fase di decollol, sulla stesa pista. Il rischio di collisione è stato elevatissimo. Fondamentale è stata la professionalità dei piloti del velivolo ancora a terra, quindi pronto a lasciare la pista: si sono accorti di quello che stava accadendo e hanno aspettato che l'altro aereo passasse letteralmente a pochi metri sopra di loro prima di continuare con la procedura di decollo.

Nel dettaglio, tutto è accaduto attorno alle 7 del mattino (ora locale, le 15 in Italia) di due giorni fa quando la torre di controllo ha autorizzato un Embraer E190 di Aeromexico Connect a scendere sulla pista 5. Sulla stessa pista e nello stesso momento la torre di controllo avrebbe autorizzato un Boeing 737 di Delta Air Lines a decollare. Questo ultimo aereo, della compagnia americana, aveva a bordo 144 passeggeri, quattro assistenti e due piloti. Sarebbero stati proprio quest'ultimi ad accorgersi appena arrivati sulla pista che su quei pochi chilometri c'era un altro aereo in arrivo. I piloti americani hanno subito interrotto la manovra: così facendo l’Embraer di Aeromexico gli è passato sopra per poi atterrare regolarmente. Intanto il volo Delta prima di ripartire per Atlanta ha prima consultato i responsabili della sicurezza.

Morgan Durrant, portavoce del vettore americano, in una email inviata al Corriere della Sera ha spiegato: "Poiché nulla è più importante della sicurezza dei nostri clienti e del nostro personale, Delta collaborerà pienamente con le autorità mentre vengono indagate le circostanze relative a questo volo". Aggiungendo anche: "Apprezziamo le azioni dell’equipaggio di volo, che ha mantenuto consapevolezza della situazione e ha agito con prontezza, un risultato della formazione approfondita offerta dall’aviolinea". Intanto l'aeroporto non avrebbe rilasciato alcuna dichiarazione. Si tratterebbe comunque di un errore nella torre di controllo.