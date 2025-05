video suggerito

Tornado killer negli USA: almeno 27 morti tra Kentucky, Missouri e Virginia Il bilancio più drammatico arriva dal Kentucky, dove il governatore Andy Beshear ha confermato 18 decessi e almeno dieci persone in condizioni critiche. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

London, Kentucky.

Una serie di tornado e violenti temporali ha sconvolto il cuore degli Stati Uniti venerdì scorso provocando almeno 27 morti e decine di feriti in un’area che si estende dal Midwest fino alla costa Est. Il bilancio più drammatico arriva dal Kentucky, dove il governatore Andy Beshear ha confermato 18 decessi e almeno dieci persone in condizioni critiche. Particolarmente colpita Laurel County, dove si contano nove morti in quello che le autorità locali hanno definito un "evento con molte vittime".

Nel Missouri, le autorità hanno registrato sette vittime, di cui cinque solo a St. Louis, dove si stanno ancora valutando i danni. Il sindaco Cara Spencer ha annunciato la proclamazione dello stato di emergenza e l’introduzione di un coprifuoco notturno nelle zone più colpite. Uno dei tornado ha colpito la zona di Clayton, vicino a Forest Park, luogo simbolico della città, noto per aver ospitato l’Expo e i Giochi Olimpici del 1904. Il National Weather Service ha rilevato che il vortice si è formato tra le 14:30 e le 14:50 di venerdì, causando danni estesi. Tra le vittime anche una donna deceduta nel crollo parziale di una chiesa. Patricia Penelton, storica volontaria della Centennial Christian Church, è rimasta intrappolata tra le macerie. Altre due persone sono state tratte in salvo.

In Virginia, almeno due persone sono rimaste uccise a causa della caduta di alberi. Le autorità locali hanno lavorato a lungo per liberare le strade da detriti e piante abbattute, che hanno causato forti disagi anche alla viabilità. Oltre agli stati già citati, tornado sono stati segnalati anche in Wisconsin, Ohio, New Jersey e Indiana, segno di un fronte temporalesco di portata eccezionale.

Il National Weather Service ha avvertito che nuove perturbazioni potrebbero colpire l’area nelle prossime ore, con rischio elevato di tornado, grandine e venti a velocità uragano su parte dell’Appalachia e del Midwest. Mentre si cercano dispersi e si soccorrono i feriti, le autorità locali invitano i cittadini a evitare gli spostamenti, utilizzare i centri di emergenza messi a disposizione e seguire gli aggiornamenti ufficiali.