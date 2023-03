Tornado devasta il Mississippi: 26 morti, case scoperchiate e un’intera città rasa al suolo negli Usa È di 26 morti il bilancio ancora provvisorio del passaggio del tornado in Mississippi, Stati Uniti: oltre 100mila persone sono rimaste senza elettricità anche nei vicini Alabama e Tennessee, mentre la cittadina di Rolling Fork è stata “completamente distrutta”.

È salito a 26 il bilancio dei morti del tornado che si è abbattuto nelle scorse ore sullo stato americano del Mississippi. Decine anche i feriti, mentre continuano le operazioni di soccorso. Il governatore, Tate Reeves, ha dichiarato lo stato di emergenza e il presidente americano, Joe Biden, ha promesso l'aiuto federale, descrivendo l'accaduto come "straziante".

Intere cittadine sono sono state devastate. La situazione è particolarmente critica a Silver City e Rolling Fork, quest'ultima, che si trova a un centinaio di chilometri a nord-ovest della capitale Jackson, descritta da uno dei circa duemila residenti come "completamente distrutta".

Almeno 13 morti si contano nella Sharkey County, dove si trova Rolling Fork, secondo il coroner della contea. Alcuni video diffusi sui social mostrano alberi e case abbattute, elettrodomestici e mobili trascinati dall'acqua fuori dalle abitazioni. "Non ho mai visto nulla di simile", ha detto Brandy Showah alla Cnn, "era una grande cittadina e ora non c'è più". Ancora, un residente, Francisco McKnight, ha dichiarato alla BBC di essere stato fortunato ad essere sopravvissuto dopo aver cercato rifugio nella sua vasca da bagno.

Dopo il passaggio del tornado, che si muoveva a circa 80 chilometri orari, abbattendo alberi, che sono finiti sulle macchine che si trovavano per strada, distruggendole, e portando via i tetti delle case, circa 100 mila persone sono rimaste senza elettricità, anche nei vicini stati di Alabama e Tennessee. Le strade si sono trasformate in un labirinto di linee elettriche abbattute, rami di alberi, strisce di metallo.

Il passaggio del tornado ha provocato decine di feriti proprio in Alabama, dove un uomo che era stato soccorso è morto in un secondo momento a causa delle ferite subite. Intanto, i meteorologi stanno ancora lavorando per determinare l'entità della tempesta.