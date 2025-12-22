“Ti voglio bene”, 48enne saluta il fidanzato, va a casa dei due ex mariti e li uccide nello stesso giorno in Usa

Una 48enne della Florida è stata arrestata dalla polizia in Usa con la pesante accusa di aver ucciso entrambi gli ex mariti nello stesso giorno dopo averli raggiunti nelle loro rispettive abitazioni in due diverse contee dello Stato. Susan Erica Avalon è stata arrestata giovedì con l'accusa di omicidio di secondo grado nella contea di Manatee, dove viveva il suo primo ex marito, ma poco dopo anche la polizia di Tampa, dove viveva il secondo ex marito l’ha accusata di omicidio.

Tutto è iniziato dopo una segnalazione di sparatoria mercoledì scorso quando la polizia ha trovato un uomo di 54 anni ferito da due colpi di arma da fuoco all’addome in casa sua. Trasportato immediatamente in ospedale, l’uomo è deceduto nella serata dello stesso giorno ma prima di morire ha indicato come possibile responsabile la sua ex moglie.

Le forze dell’ordine hanno poi rintracciato Avalon nella sua abitazione dove stava tentando di pulire e disinfettare la sua vettura, la stessa descritta dalla figlia 15enne della coppia che era in casa col padre al momento degli spari. Quando la polizia le ha detto che doveva andare in centrale per essere interrogata su quanto accaduto all’ex marito, lei ha chiesto “Quale dei due?”.

La riposta ha messo in allarme gli inquirenti che hanno rintracciato l’altro ex marito della donna trovandolo morto in casa sua raggiunto da colpi d'arma da fuoco sparati con lo stesso tipo di arma. La porta sul retro della sua casa aveva segni di effrazione. Per la donna è scattato così l’arresto.

Le autorità locali hanno affermato che la 48enne era stata coinvolta in battaglie legali per la custodia dei suoi cinque figli con entrambi gli uomini uccisi. Secondo la polizia, il giorno dei due omicidi la donna ha inviato al suo nuovo fidanzato un messaggio in cui diceva che voleva fargli sapere che lo amava "nel caso le succedesse qualcosa".