Tetto del centro commerciale crolla in Perù: i morti sono 8. Cento soccorritori scavano tra le macerie: video Salgono a otto le vittime della tragedia del crollo del tetto del centro commerciale Real Plaza venerdì sera a Trujillo, in Perù. Sono almeno 80 i feriti.

A cura di Giorgia Venturini

Sono almeno otto i morti del crollo del tetto di un centro commerciale in Perù. Sono invece 80 i feriti. La tragedia è avvenuta al grande centro Real Plaza venerdì sera a Trujillo, la terza città più grande del Paese che si trova nel nord-ovest del Perù. Cosa abbia causato la caduta del tetto è ancora tutto da capire. A confermare il bilancio dei morti è stato il ministero dell'Interno (Mininter): tra le vittime ci sarebbero anche tre minorenni.

Stando alle prime informazioni a crollare sarebbe stata l'intera copertura del patio gastronomico del centro commerciale: l'intera struttura si è abbattuta sulle tante persone che si trovavano al suo interno.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa peruviana "Andina" i feriti sono stati ricoverati nei centri medici del dipartimento con diverse prognosi: resta da capire quanti sono quelli in gravissime condizioni. Intanto per i più gravi, come ha disposto il ministro della Salute peruviano Ce'sar Va'squez, è stato deciso per il trasferimento nelle strutture sanitarie della capitale Lima. A uno dei feriti dopo poco tempo dal crollo del tetto è stata amputata la gamba.

Sul posto si sono precipitati oltre un centinaio di vigili del fuoco e agenti di polizia che hanno lavorato per estrarre dalle macerie i feriti. Intanto sui social sono stati pubblicati i video della tragedia, che potrebbero essere utili alle indagini. Gli inquirenti hanno aperto un'indagine dopo la richiesta da parte del governo regionale di La Libertad: si sta procedendo nel valutare la documentazione relativa alla sicurezza del centro commerciale. Fondamentale capire come non sia stato possibile prevedere il cedimento del tetto.