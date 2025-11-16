Terrorismo a Nuova Delhi, arrestato proprietario dell’auto esplosa: era complice del medico attentatore suicida

In queste ore è stato arrestato un uomo sospettato di aver fatto parte dell'attentato a Nuova Delhi che lo scorso 10 novembre ha causato circa 13 morti. L'agenzia investigativa avrebbe identificato il proprietario dell'auto usata per l'attentato e quindi il complice dell'uomo suicida che ha causato l'esplosione. L'arrestato è Rashid Ali del Kashmir, nell'India settentrionale. Mentre l'Agenzia investigativa nazionale (Nia) ha fatto sapere che le analisi forensi hanno permesso di certificare che il conduttore suicida della vettura fosse il medico Umar Nabi, professore associato presso l'Università Al Falah di Faridabad, nello Stato dell'Haryana. Confermando così i primi sospetti.

Stando a quanto emerso dalle indagini, l'attentatore guidava una cellula terroristica collegata con Jaish e Muhammed (Jem) e Ansar Ghazwat ul Hind (Aguh): si trattano di organizzazioni terroristiche attive in Kashmir che possono contare anche sul supporto del Pakistan. Gli inquirenti infatti ritengono che l'attentatore fosse legato a due colleghi, anche loro medici di origine kashmira: questi altri due erano stati arrestati poche ore prima dello scoppio a Faridabad, città satellite della capitale, con un carico di quasi tre tonnellate di esplosivi oltre a pistole e fucili. L'esplosione a Nuova Dehli è stata definita dalle istituzioni "un attentato terroristico, perpetrato da forze antinazionali".

Intanto nella sera dello scorso giovedì le forze governative avrebbero fatto saltare in aria la casa di famiglia dell'attentatore che si trova nel distretto meridionale di Pulwama. Non solo: le agenzie di sicurezza indiane avrebbero anche ordinato ed eseguito una serie di raid in tutto il Kashmir. Le indagini hanno coinvolto l'arresto di centinaia di persone.

Leggi anche Cosa sappiamo dell'attentato terroristico di Delhi e chi è il medico presunto attentatore suicida

Lunedì subito dopo l'attentato si è sollevato sgomento e cordoglio in tutto il Paese. Il leader del Congresso e capo dell’opposizione alla Lok Sabha, Rahul Gandhi, ha definito l'accaduto "profondamente sconvolgente e preoccupante", esprimendo vicinanza alle famiglie delle vittime. Su X scrive: "In quest’ora di dolore sono vicino alle famiglie che hanno perso i propri cari e porgo le mie più sentite condoglianze. Spero in una pronta guarigione per tutti i feriti".