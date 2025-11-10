Esteri
India, auto salta in aria nel centro di New Delhi: 8 morti e decine di feriti. Possibile atto doloso

Una potente esplosione nei pressi del Forte Rosso di Delhi ha causato almeno otto morti e decine di feriti. L’incidente, avvenuto vicino alla stazione della metropolitana Lal Quila, ha incendiato diverse auto. Le autorità hanno innalzato l’allerta al massimo livello.
A cura di Biagio Chiariello
Immagine

È di almeno otto morti e oltre una dozzina di feriti il bilancio della potente esplosione avvenuta a New Delhi, nei pressi della stazione della metropolitana di Lal Quila, a pochi passi dal celebre Forte Rosso, uno dei luoghi simbolo della capitale indiana. L’incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì, ha provocato scene di panico nel cuore della città: secondo le prime ricostruzioni, a esplodere sarebbe stata un’automobile ferma a un semaforo, poco prima delle 19 ora locale.

Subito dopo la deflagrazione, un imponente incendio ha coinvolto diversi veicoli parcheggiati nei dintorni. Le immagini trasmesse dall’emittente NDTV mostrano una colonna di fuoco e fumo altissima, con le fiamme che si sono rapidamente propagate tra le auto in sosta. Sul posto sono accorsi decine di mezzi di emergenza e squadre di soccorso, mentre la polizia ha immediatamente isolato l’intera area.

Le autorità hanno elevato il livello di allerta nella capitale al “massimo grado”, intensificando i controlli nei luoghi di culto, nelle stazioni e nei principali snodi del trasporto pubblico. La polizia di Delhi, in una dichiarazione alla BBC, ha precisato che “tutte le ipotesi sono al vaglio” e che “nessuna pista viene esclusa”, lasciando aperta la possibilità che si tratti di un atto doloso. Il primo ministro Narendra Modi è stato informato della situazione dal ministro dell’Interno Amit Shah, che segue personalmente gli sviluppi.

Secondo il Times of India, almeno tre dei feriti versano in condizioni critiche e sono ricoverati all’ospedale Lok Nayak Jai Prakash Narayan. I medici non escludono che il numero delle vittime possa aumentare nelle prossime ore.

Le reazioni politiche in India

L’esplosione ha suscitato sgomento e cordoglio in tutto il Paese. Il leader del Congresso e capo dell’opposizione alla Lok Sabha, Rahul Gandhi, ha definito la notizia “profondamente sconvolgente e preoccupante”, esprimendo vicinanza alle famiglie delle vittime. “In quest’ora di dolore – ha scritto su X – sono vicino alle famiglie che hanno perso i propri cari e porgo le mie più sentite condoglianze. Spero in una pronta guarigione per tutti i feriti.”

Anche Aaditya Thackeray, membro dell’Assemblea del Maharashtra, ha commentato l’accaduto, parlando di un episodio “davvero scioccante”. “Prego per i feriti e per la loro rapida ripresa – ha scritto – e rivolgo un pensiero a coloro che hanno perso la vita in questo terribile attentato.”

Sulla stessa linea, la vicepresidente del Nationalist Congress Party – Sharad Pawar, Supriya Sule, ha espresso la propria commozione per l’accaduto: “Sono profondamente rattristata nell’apprendere la perdita di vite preziose nell’esplosione vicino al Forte Rosso di Delhi. I miei pensieri e le mie preghiere sono con le famiglie delle vittime. Auguro ai feriti una pronta e completa guarigione.”

