Terrore in volo. Aereo finisce fuori pista durante l’atterraggio: sventrato completamente L’aereo della Korean Air è finito fuori pista durante l’atterraggio all’aeroporto di Cebu, nelle Filippine, provocando ad alcuni passeggeri lievi ferite e costringendo a chiudere temporaneamente lo scalo.

A cura di Biagio Chiariello

Un aereo della Korean Air è finito fuori pista durante l'atterraggio a causa del maltempo. È accaduto all'aeroporto internazionale di Mactan-Cebu, nelle Filippine centrali. Non sono stati segnalati feriti tra gli 11 membri dell'equipaggio e 162 passeggeri che hanno dovuto utilizzare gli scivoli di emergenza per scappare. Alcuni viaggiatori con ferite lievi sono stati assistiti nell' infermeria dell'aeroporto.

"Tutti i passeggeri sono al sicuro e sono assistiti da personale di terra", ha affermato l'Autorità per l'aviazione civile delle Filippine.

La compagnia di bandiera coreana ha detto che l'aereo, un Airbus A330 proveniente da Incheon, Corea del Sud, ha cercato di atterrare due volte, vista la pioggia battente, e ha superato la pista al terzo tentativo. Il velivolo danneggiato è poi rimasto bloccato nell'erba. Decine di voli sono stati cancellati e l'aeroporto internazionale di Mactan-Cebu, uno dei più trafficati del Paese, è rimasto chiuso a causa dello stallo del velivolo alla fine della sua unica pista.

Le foto mostrano la parte anteriore dell'aereo praticamente sventrata, ma la compagnia aerea e l'agenzia aerea non hanno fornito dettagli sui danni.

Glenn Napuli, vicedirettore generale dello scalo, ha affermato che l'aeroporto è stato chiuso per alcune ore e che le autorità stanno lavorando per riprendere i voli in giornata. "Speriamo di poter rimuovere l'aereo entro domani", ha detto Napuli in un briefing. Sulle cause dell'incidente è in corso un'indagine. Intanto, il presidente della Korean Air Woo Kee-hong si è scusato per l'incidente e ha promesso "un'indagine approfondita" da parte delle autorità filippine e coreane.