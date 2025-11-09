Terremoto oggi in Giappone, scossa di magnitudo 6.7 fa scattare allarme tsunami a Honshu

Un sisma di magnitudo 6.7 al largo delle coste di Honshu ha fatto scattare l’allarme tsunami in Giappone. L’allarme, secondo l’Agenzia meteorologica giapponese, è per possibili onde anomale alte fino a un metro.

Un sisma di magnitudo 6.7 ha fatto scattare in Giappone l'allarme tsunami. La scossa ha fatto tremare le coste di Honshu, dando il via all'allarme maremoto. Il sisma si è verificato intorno alle 17.03 ore locali (In Italia le 9.03) nelle acque al largo di Iwate. L'allarme, secondo l'Agenzia meteorologica giapponese, è per possibili onde anomale alte fino a un metro.

Nella notte si è verificato un altro sisma di magnitudo 4.9 sul versante nord orientale del Giappone, nella regione del Tohoku. L'agenzia meteorologica nazionale (Jma) segnala che l'epicentro è stato localizzato a 19 chilometri di profondità a 127 km dalla città di Miyako.

In aggiornamento