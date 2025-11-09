video suggerito
Terremoto oggi in Giappone, scossa di magnitudo 6.7 fa scattare allarme tsunami a Honshu
Un sisma di magnitudo 6.7 al largo delle coste di Honshu ha fatto scattare l’allarme tsunami in Giappone. L’allarme, secondo l’Agenzia meteorologica giapponese, è per possibili onde anomale alte fino a un metro.
A cura di Gabriella Mazzeo
Un sisma di magnitudo 6.7 ha fatto scattare in Giappone l'allarme tsunami. La scossa ha fatto tremare le coste di Honshu, dando il via all'allarme maremoto. Il sisma si è verificato intorno alle 17.03 ore locali (In Italia le 9.03) nelle acque al largo di Iwate. L'allarme, secondo l'Agenzia meteorologica giapponese, è per possibili onde anomale alte fino a un metro.
Nella notte si è verificato un altro sisma di magnitudo 4.9 sul versante nord orientale del Giappone, nella regione del Tohoku. L'agenzia meteorologica nazionale (Jma) segnala che l'epicentro è stato localizzato a 19 chilometri di profondità a 127 km dalla città di Miyako.
In aggiornamento