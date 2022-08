Terremoto in Grecia, scossa di magnitudo 4.7 durante la notte: avvertita anche in Puglia e Calabria Durante la notte è stata registrata una scossa di magnitudo 4.7 in Grecia, nel mare Ionio. Il sisma è stato avvertito anche in Puglia e in Calabria.

A cura di Gabriella Mazzeo

Scossa di terremoto di magnitudo 4.7 in Grecia, nel mare Ionio, a 24 chilometri dall'isola di Leucada. Il sisma, verificatosi intorno alle 5.49 di questa mattina, è stato avvertito anche in Puglia e in Calabria.

La scossa è stata registrata nei pressi di Leucada, situata a 180 chilometri a Sud di Corfù. L'INGV ha rilevato il sisma a una profondità di 17 chilometri in mare. Intorno alle 3.49 di questa notte era stata registrata un'altra scossa. Fortunatamente non vi sono danni a persone o cose.

Il 24 agosto scorso l'INGV aveva registrato un'altra scossa di terremoto di magnitudo 4.5 a 90 chilometri da Scarpanto, isola dell'Egeo. Fortunatamente il sisma non ha causato danni a persone o cose, ma è stato avvertito distintamente dai cittadini che hanno abbandonato immediatamente le loro case.

I residenti sono tornati nelle loro abitazioni soltanto dopo un'ora, quando hanno capito che il pericolo era passato. Il sisma del 24 agosto è stato avvertito distintamente fino a Creta. Tanta paura per la popolazione di Sitia, territorio di circa 20mila abitanti.

La zona è in massima parte montuosa e ha coste rocciose e frastagliate, tranne che per brevi tratti.

In aggiornamento