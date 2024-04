video suggerito

Terremoto a Taiwan, continuano i soccorsi: estratte 9 persone da una grotta, palazzi inclinati per 45 gradi A Taiwan continuano le operazioni di soccorso dopo il terremoto registrato il 3 aprile scorso. La scossa di magnitudo 7.4 ha causato il crollo, parziale o totale, di diverse palazzine. Le vittime salgono a 12 mentre i soccorritori hanno estratto 9 persone dal a Tunnel of Nine Turns nel parco nazionale di Taroko.

A cura di Gabriella Mazzeo

È salito a 12 il bilancio delle vittime del terremoto registrato a Taiwan il 3 aprile scorso, il più violento mai registrato il 25 anni. Il terremoto di magnitudo 7.4 ha causato il crollo di diversi palazzi e abitazioni con più di 1000 feriti e centinaia di sfollati. Per il momento altre 10 persone risultano disperse. Le operazioni per le ricerche e il soccorso sono ancora in corso, con i soccorritori che continuano a scavare tra le macerie.

I soccorsi sono ulteriormente complicati dal pericolo di ulteriori frane e caduta di massi. Il bilancio delle vittime è salito a 12 dopo il ritrovamento di due corpi su un sentiero di montagna della contea orientale di Hualien, la più colpita dal terremoto di magnitudo 7.4.

Durante la notte sono state registrate altre 50 e più scosse di assestamento, segno che il fenomeno potrebbe durare ancora diversi giorni. Altre 9 persone sono state estratte da una grotta molto visitata dai turisti chiama Tunnel of Nine Turns nel parco nazionale di Taroko.

Gli operai hanno iniziato a demolire l'Uranus Building, l'edificio di 10 piani inclinatosi con un angolo di 45 gradi dopo il crollo del primo piano. Le operazioni potrebbero durare due settimane. Nel frattempo, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), principale produttore di chip a contratto, ha annunciato che presto le attività di produzioni ripartiranno.

Il nuovo inizio delle attività è stato annunciato con una nota alla Borsa di Taiwan che ha già ripreso le sue attività, attenuando le preoccupazioni dell'industria riguardo a una potenziale interruzione nella fornitura di chip avanzati. TSMC ha fatto sapere di aver rilevato pochi danni alle apparecchiature. Taiwan è centrale nella catena di approvvigionamento dei semiconduttori avanzati, fondamentali per l'industria globale, compreso lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.