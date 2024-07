video suggerito

Joe Biden dopo la debacle nel dibattito con Donald Trump, la famiglia lo esorta a restare in corsa Secondo quanto reso noto dal New York Times, la famiglia di Joe Biden lo avrebbe esortato a restare in corsa per le presidenziali Usa 2024 nonostante la debacle nel dibattito con Donald Trump. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Il presidente americano Joe Biden si sarebbe riunito con moglie, figli e nipoti a Camp David per analizzare i punti critici del dibattito con la controparte Repubblicana rappresentata da Donald Trump. La performance non proprio brillante di Biden ha messo in allarme i democratici su una possibile vittoria del tycoon e spaventato i grandi investitori coinvolti nella campagna elettorale del presidente in carica. Secondo il New York Times, la cerchia ristretta dei familiari di Biden lo avrebbe tranquillizzato circa la sua capacità di servire il Paese per altri 4 anni, esortandolo a proseguire con la campagna elettorale e a restare in corsa per la Casa Bianca.

Alcuni membri della sua famiglia però avrebbero espresso in privato esasperazione per come sarebbe stato gestito il tutto da parte dello staff. Secondo quanto reso noto, più che decisiva nella scelta di Biden di andare avanti nelle presidenziali sarebbe stata la voce di Hunter, suo figlio, al quale si è rivolto a lungo per un consiglio.

Lo staff di Biden sarebbe attualmente nel mirino dei familiari e di qualche donatore per come è stato preparato il dibattito con Donald Trump. La rabbia tra i democratici è esplosa domenica, quando uno dei principali donatori, John Morgan, ha pubblicamente incolpato i consiglieri che hanno gestito i preparativi per il duello tv, citando Ron Klain, Anita Dunn e Bob Baure. "Biden è stato ingannato per troppo tempo – ha scritto Morgan sui social – dal valore di Anita Dunn e del marito. Devono andarsene, oggi il raggiro è grave. È stata una pessima pagina della politica".

Secondo Morgan, il dibattito non sarebbe stato preparato bene, tanto da paragonare quanto organizzato dai consiglieri del presidente in carica all'idea di "mettere un pugile che deve combattere per il titolo in una sauna per 15 ore prima di farlo salire sul ring".

Il numero degli elettori che pensa che Biden sia in uno stato mentale che lo rende non idoneo alla candidatura nel frattempo aumenta: dopo il dibattito della scorsa settimana, il 72% degli elettori registrati sul sito della Cbs ritiene che Biden non sia più in grado di guidare gli Stati Uniti. Il campione include molti elettori democratici. Tra le preoccupazioni elencate dai votanti vi sono lo stato di salute di Biden e le decisioni che potrebbe prendere qualora venisse rieletto.

Il 49% dello stesso campione pensa lo stesso di Donald Trump. Il 45% dei democratici registrati che hanno risposto al sondaggio hanno affermato di ritenere che il presidente Usa dovrebbe farsi da parte per un altro candidato.