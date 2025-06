Tenta di salvare il cane dell’ex fidanzato ma muore travolta da un treno: “Alicia era coraggiosa”

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Alicia Leonardi, 42 anni.

Alicia Leonardi, 42 anni, è stata travolta e uccisa da un treno nel tentativo di salvare il cane del suo ex fidanzato. La tragedia è avvenuta nello Stato del New Hampshire, negli Usa.

In una nota diffusa lunedì 2 giugno il Dipartimento della polizia di Exeter ha fatto sapere che le squadre di emergenza sono intervenute in un'area boschiva, vicino ai binari del treno, in uscita dal cavalcavia di Newfields Road, dopo che i funzionari ferroviari avevano segnalato un incidente.

Secondo un'indagine preliminare, la vittima stava camminando lungo i binari con il suo ex fidanzato e l'animale, quando il treno è sopraggiunto all'improvviso, allertando la coppia con il segnale acustico. Il cane però, che non era legato al guinzaglio, si è spaventato ed è scappato sui binari.

"I due hanno tentato di farlo allontanare e, di conseguenza, sono stati investiti", si legge in un comunicato del Dipartimento di Polizia di Exeter. "La donna ha riportato ferite mortali, mentre l'uomo ha solo ferite lievi".

Il cane, Jackson, è uscito illeso dall'incidente. L'animale apparteneva all'ex fidanzato della 42enne. "Era una ragazza coraggiosa", ha detto ai media Cathleen Collis, la madre di Leonardi. "È sempre stata coraggiosa. Intelligente, amava aiutare gli altri, amava aiutare tutti. E adorava quel cane, anche se non era il suo".

Oltre alla madre, Leonardi lascia una figlia di 24 anni. "Era molto felice, sorridente e frizzante, e mi mancherà moltissimo. È stato tutto così improvviso", ha detto ancora la madre.

Anche il cugino, Joe Gately, la ricorda come una donna dalla "personalità brillante" e con "un grande sorriso". "Era bellissima. È dura per la famiglia. Quando entrava in una stanza e sorrideva, tutti sorridevano con lei”, ha raccontato.

Il Dipartimento della polizia di Exeter ha dichiarato che le indagini sull'incidente sono in corso. "Le nostre più sincere condoglianze vanno alla famiglia e agli amici di Alicia Leonardi", hanno dichiarato gli investigatori.