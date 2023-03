Tempesta sulla Svizzera, due treni deragliano in un giorno: diversi i feriti, uno è grave Lo comunica la Polizia del Canton Berna. I due treni sono usciti dai binari a Lüscherz e Büren zum Hof. Da questa mattina sono stati registrati oltre 5mila fulmini sulla Svizzera.

A cura di Biagio Chiariello

Il treno deragliato a Lüscherz

Due deragliamenti di treni sono avvenuti oggi, venerdì 31 marzo, nel Canton Berna, nella parte centro-occidentale della Svizzera: il primo a Lüscherz, mentre il secondo a Büren zum Hof. Lo comunica la Polizia cantonale locale, mentre le operazioni di soccorso sono tuttora in corso. Le cause di entrambi gli incidenti sarebbero da attribuire al forte maltempo che nella giornata odierna si è abbattuto sul paese elvetico.

Il primo deragliamento, avvenuto a Lüscherz, è stato annunciato verso le 16.30, ha detto un portavoce della polizia cantonale a Keystone-ATS, confermando notizie dei media. La linea ferroviaria interessata è chiusa fino a nuovo avviso.

Secondo i vigili del fuoco, tre passeggeri e il macchinista che si trovavano nella carrozza anteriore sono rimasti feriti quando il treno della Aare Seeland mobil è deragliato mentre viaggiava in direzione di Bienne. Diverse ambulanze e squadre di pompieri sono state dispiegate sul posto.

L'altro incidente, a Büren zum Hof, è stato invece segnalato alle 17.50. Secondo la polizia cantonale di Berna, diverse persone sono rimaste ferite, almeno una sarebbe in condizioni gravi. Sul posto sono presenti i soccorritori. Di più non si sa al momento. Le operazioni di soccorso sono in corso. La compagnia ferroviaria RBS ha indicato che una parte del treno è probabilmente deragliata e si è ribaltata a causa del fortissimo vento. La linea tra Jegenstorf e Soletta è interrotta.

L’incidente a Büren zum Hof

Da venerdì mattina sono stati registrati oltre 5.000 fulmini sulla Svizzera e sui Paesi limitrofi. Secondo Meteo Schweiz, si tratta di un "numero impressionante". È previsto maltempo almeno fino a stasera.