Tempesta, neve e improvvise inondazioni in Usa, almeno 10 morti: "Le vittime destinate ad aumentare" La zona più colpita dalla tempesta e dalle alluvioni è il Kentucky dove si registrano almeno 9 morti tra cui purtroppo un bambino di 7 anni con la mamma. Un'altra vittima registrata in Georgia. "Le temperature gelide dell'acqua possono provocare una rapida ipotermia per chiunque venga sorpreso dall'inondazione" avvertono le autorità.

A cura di Antonio Palma

Almeno 10 persone sono morte nel sud-est degli Usa per le devastanti e improvvise inondazioni causate da piogge torrenziali e da una tempesta che nel weekend hanno colpito alcuni stati del Paese. La zona più colpita è il Kentucky dove si registrano almeno 9 morti tra cui purtroppo un bambino di 7 anni con la mamma. Un’altra vittima registrata in Georgia ma colpiti anche Alabama, Mississippi, Tennessee, Virginia, West Virginia e North Carolina.

"Riteniamo che il numero di decessi sia destinato a crescere" ha annunciato il governatore del Kentucky Andy Beshear. La distruzione in alcune zone infatti è totale e i soccorritori sono ancora alla ricerca di numerose persone con le quali si sono persi i contatti. Sono stati oltre un migliaio i salvataggi in meno di 24 ore, secondo Beshear che ha descritto la tempesta come "uno degli eventi meteorologici più gravi che abbiamo affrontato nell’ultimo decennio".

I video della tempesta e dell’alluvione in Usa mostrano danni incalcolabili con intere zone sommerse: case e veicoli sott’acqua in Tennessee, Kentucky e Virginia. La tempesta ha compito il sud est degli Usa sabato con piogge torrenziale che hanno causato un'inondazione catastrofica. Le immagini pubblicate online mostrano che il rapido afflusso di pioggia ha fatto aumentare rapidamente il livello dei fiumi che sono straripati in poche ore.

A complicare il tutto le rigide temperature di alcune zone già invase dalla neve. "Le temperature gelide dell'acqua possono provocare una rapida ipotermia per chiunque venga sorpreso dall'inondazione" avvertono infatti le autorità.

"Abbiamo bisogno che i cittadini del Kentucky restino all'erta. Ci sono più di 300 strade chiuse, l'impatto a livello statale è storico", ha scritto Beshear sui social media dopo aver dichiarato lo stato di emergenza per il Kentucky, aggiungendo: "Dalle frane a est alla neve a ovest, la situazione è pericolosa. Per favore, pianificate in anticipo, evitate di viaggiare e state al sicuro”.

Le forti piogge e le inondazioni improvvise hanno costretto a evacuazioni e causato interruzioni di corrente per centinaia di migliaia di residenti in diversi stati. Le inondazioni hanno colpito anche i sistemi idrici del Kentucky con migliaia di persone senza acqua.

L'evento meteorologico estremo "continuerà per diversi altri giorni", ha affermato domenica Eric Gibson, direttore della gestione delle emergenze del Kentucky. I meteorologi hanno anche avvertito che all'inizio di questa settimana, un vortice polare si sta dirigendo verso le Montagne Rocciose settentrionali e le pianure settentrionali al centro del Paese con le temperature che potrebbero scendere diffusamente sotto lo zero.