Esteri
Video thumbnail

In Indonesia frana una delle discariche più grandi del mondo: almeno 5 morti e numerosi dispersi

Il crollo della discarica, che sorge a circa 25 chilometro da Giacarta, è avvenuto dopo ore di forti piogge che hanno destabilizzato i cumuli di rifiuti favorendone lo smottamento.
0€ per 14 giorni: prova gratis l'abbonamento a Fanpage.it.
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

La frana di una vera e propria montagna rifiuti nella discarica di Bantargebang, la più grande dell’Indonesia e tra le più grandi del mondo, ha provocato almeno cinque morti e diversi dispersi. Il crollo è avvenuto ieri pomeriggio nel sito di stoccaggio a circa 25 chilometri da Giacarta, dopo ore di forti piogge che hanno destabilizzato i cumuli di rifiuti favorendone lo smottamento.

Secondo le autorità locali, la massa di detriti ha sepolto mezzi pesanti e bancarelle di cibo presenti nella zona. Tra le vittime ci sono autisti di camion e venditori ambulanti. Oltre 200 soccorritori, tra polizia, militari e volontari, stanno lavorando con escavatori e cani da ricerca per trovare le persone ancora disperse.

Immagine

La discarica di Bantargebang, estesa su oltre 110 ettari (circa 200 campi da calcio), è il cuore pulsante – e dolente – dello smaltimento rifiuti della grande area urbana di Giacarta, una megalopoli che conta oltre 40 milioni di abitanti. Inaugurato nel 1989, il sito riceve ogni giorno tra le 7.000 e le 8.000 tonnellate di scarti.

Leggi anche
In Indonesia frana una delle discariche più grandi del mondo: almeno 5 morti e numerosi dispersi

Negli ultimi tre decenni, la discarica si è trasformata in un paesaggio artificiale di colline di spazzatura che raggiungono e superano i 50 metri d'altezza, l’equivalente di un palazzo di 15 piani. Le autorità ambientali stimano che il sito contenga ormai più di 55 milioni di tonnellate di rifiuti, una cifra che ha portato la struttura ben oltre la sua capacità massima originaria.

Bantargebang però non è solo un sito di stoccaggio, ma un vero e proprio ecosistema sociale. Si stima che circa 3.mila famiglie di "scavatori" (waste-pickers) vivano all'interno o ai margini della discarica, setacciando a mani nude la plastica, il metallo e il cartone per rivenderli. Per queste persone, il rischio di frane, infezioni e inalazione di gas tossici come il metano (prodotto dalla decomposizione dei rifiuti organici) è una realtà quotidiana.

Esteri
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
attacco
all'iran
Nato intercetta missile sulla Turchia, Teheran smentisce. Trump esclude l'invio di truppe
Mattarella ha convocato il Consiglio supremo di difesa: cosa vuol dire e cosa accade ora
La Camera ricorda le donne iraniane, il premio Nobel Shirin Ebadi: "Altri Paesi non decideranno per noi"
Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema non è una buona notizia per l'Iran e per la fine della guerra
Giuseppe Acconcia
Chi è Mojitaba Khamenei, figlio di Alì scelto come suo successore: è la nuova Guida Suprema dell'Iran
Quanti italiani sono rientrati dalle aree di guerra e quanti sono ancora bloccati
Strage nella scuola di Minab: il missile che ha colpito sarebbe un Tomahawk degli USA, secondo gli esperti
La guerra in Iran mette a rischio anche le rate del mutuo: un economista spiega per chi possono aumentare
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views