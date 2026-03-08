Fingeva violenze sessuali e faceva arrestare uomini innocenti, almeno 19 vittime: “Non mi scoprono mai”

Per anni ha passato al setaccio siti e app di incontri per conoscere uomini e poi accusarli falsamente di violenza sessuale in molti casi facendoli anche arrestare. Per questo una donna britannica di 31 anni, Stacey Sharples, è stata incriminata e rischia ora diversi anni di carcere con l’accusa di intralcio alla giustizia. Sono almeno 19 i casi finito sotto indagine anche se le accuse in tribunale saranno relative solo a dieci casi conclamati.

Secondo l’accusa, la donna accusava uomini completamente innocenti inventando violenze sessuali e stupri, in alcuni casi vantandosi anche di non essere mai scoperta. Nessuno degli accusati è stato mai incriminato ma alcuni erano stati messi in custodia cautelare prima del rilascio a causa dell’incongruenza dei racconti della donna o per mancanza di prove. Alcuni uomini avevano avuto con lei effettivamente rapporti sessuali ma con alcuni addirittura aveva solo parlato.

Come scoperto successivamente, la 31enne incontrava ripetutamente uomini e spesso si recava a casa loro, a volte senza alcun rapporto sessuale, ma poi chiamava la polizia e denunciava di essere stata violentata o comunque aggredita. La prima accusa nel 2013 quando si recò a casa della sua prima vittima e poi telefonò al fratello sostenendo di essere in pericolo e di essere stata costretta a compiere un atto sessuale.

L’uomo ha trascorso 18 mesi in libertà vigilata prima di essere scagionato. Un’altra vittima è stata sotto inchiesta sei mesi. Secondo l’accusa, la donna ha fatto altre tre false dichiarazioni nel 2017, quattro nel 2018 e 11 nel 2019. Il caso più eclatante ai danni di un uomo che aveva incontrato fuori da un negozio e al quale aveva chiesto di aiutarla a vendere la sua TV. Sharples aveva poi telefonato alla polizia dicendo di essere stata aggredita sessualmente. Un'altra vittima, è stata falsamente accusata da Sharples di averla "ferita, morsa e strangolata".

In uno degli ultimi casi a un uomo che le aveva detto che l’avrebbe denunciata, la 31enne aveva risposto: “Inutile fare denuncia. L'ho fatta sempre franca". Dopo essere stata arrestata, la donna ha affermato di soffrire di un disturbo di personalità e il mese scorso ha ammesse dieci casi.

Il pubblico ministero Mark Monaghan ha affermato che Sharples denunciava lo stupro quando si sentiva rifiutata, perché la vittima non desiderava proseguire la relazione o addirittura solo perché si rifiutava di darle un passaggio. "Ognuno di questi uomini è completamente innocente. Le loro vite sono state rovinate dalle sue accuse" ha aggiunto il magistrato.