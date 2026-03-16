Scoppia incendio nel reparto di terapia intensiva: almeno 11 morti in un ospedale in India

È di almeno 11 morti e numerosi feriti il bilancio di un incendio divampato nelle scorse ore nel reparto di terapia intensiva del SCB Medical College and Hospital di Cuttack, uno dei più grandi ospedali pubblici dell'Odisha, in India. Il rogo – causato con ogni probabilità da un cortocircuito – è scoppiato intorno alle 3 del mattino (ora locale) al primo parto del reparto, dove erano ricoverate 23 persone, e l'intervento dei vigili del fuoco è stato immediato e provvidenziale, permettendo di mettere in salvo diversi pazienti altrimenti intrappolati.

Sulla tragedia è stata aperta un'inchiesta. Il commissario di polizia di Bhubaneswar-Cuttack, S Dev Datta Singh, ha dichiarato che sette persone sono decedute durante il trasferimento in un altro ospedale e i restanti quattro poco dopo. Il bilancio delle vittime sarebbe potuto essere sensibilmente più alto se i vigili del fuoco – dislocati all'interno della clinica universitaria, nella facoltà di medicina – non fossero arrivati nel giro di una manciata di minuti, coadiuvati dai colleghi della stazione di Cuttack. Almeno tre autopompe e oltre 30 persone sono state impiegate nelle operazioni di spegnimento del rogo.

L'incendio si è verificato appena un giorno dopo che due persone sono morte e altre 17 sono rimaste ferite, con oltre 200 case danneggiate a seguito del passaggio di una tempesta da nord-ovest nel distretto di Mayurbhanj, sempre nello stato di Odisha. Il sistema temporalesco, simile a un tornado, ha colpito la zona intorno alle 16 di ieri, provocando il decesso di due persone, alcuni feriti e ingenti danni agli edifici.