Tarantola spunta all'improvviso sull'aereo e morde il pilota allergico, paura sul volo internazionale La brutta sorpresa nel bel mezzo di un volo Iberia dalla Germania alla Spagna. Il pilota è stato subito soccorso e curato con il kit di pronto soccorso dell'aereo. I passeggeri non si sono accorti di nulla ma il volo di ritorno è stato ritardato per disinfestare il velivolo.

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura su un volo internazionale tra Germania a e Spagna quando una tarantola è spuntata all’improvviso in cabina di pilotaggio mordendo uno dei piloti alla guida. L’episodio durante lo scorso weekend su un Airbus A320 della Iberia partito da Düsseldorf e diretto a Madrid. Il ragno ha sorpreso tutti e ha morso il pilota che, secondo quanto riferito dagli altri membri dell’equipaggio, pare fosse anche allergico ai ragni.

Il capitano è stato subito soccorso dai presenti e curato immediatamente con un corticosteroide antinfiammatorio presente nel kit di pronto soccorso dell'aereo, secondo quanto ricostruisce il quotidiano locale spagnolo La Voz de Galicia. I passeggeri che erano a bordo però non si sono accorti di nulla perché il velivolo è atterrato regolarmente grazie all’altro pilota.

L'incidente, avvenuto sabato pomeriggio, è stato reso noto solo quando l'imbarco dei nuovi passeggeri per un altro volo sullo stesso aereo è stato posticipato di oltre tre ore. Inizialmente era stato comunicato che la partenza sarebbe stata posticipata per effettuare lavori di manutenzione sull'aereo, ma ben presto è stato reso noto il vero motivo del rinvio, ovvero che l’aereo era stato disinfestato dal personale specializzato dopo l'attivazione del protocollo previsto in questi casi.

La compagnia aerea dal suo canto ha assicurato che il pilota è in buona salute e non corre alcun pericolo, aggiungendo di non poter confermare che il ragno fosse una tarantola come invece sostenuto dai piloti. Iberia ha confermato che l'aereo è stato disinfettato all’aeroporto di Madrid e che ha proseguito poi il suo programma di voli senza alcun problema.

Tra le ipotesi sull’ingresso del grosso ragno c’è quella che si sia introdotto nell'aereo dai bagagli durante uno dei voli precedenti del velivolo tra Madrid e Casablanca, fatto già verificatasi in altre occasioni con voli in arrivo dall'Africa. L’aereo aveva poi proseguito su altre rotte vero il nord Europa in settimana. Sabato infine la brutta sorpresa.