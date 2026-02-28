Esteri
PODCAST

USA e Israele attaccano l’Iran: come siamo arrivati a questa guerra

Gli Stai Uniti e Israele hanno lanciato un'operazione bellica in Iran, attaccando soprattutto i palazzi governativi e dell'intelligence iraniana. Una guerra che potrebbe destabilizzare tutta l'area.
Ma come siamo arrivati a questo nuovo fronte aperto? Dall'accordo del 2015 con la presidenza Obama al ritiro unilaterale di Trump nel 2018.

Con un contributo di Pegah Moshir Pour, scrittrice e attivista iraniana.

Il podcast daily di Valerio Nicolosi per Fanpage.it: ogni mattina alle 7, una finestra sul mondo per capire cosa davvero sta accadendo. Politica estera, conflitti internazionali, migrazioni, politica interna e tematiche sociali raccontate dal giornalista con chiarezza e approfondimento. Con la voce di esperti e reportage direttamente dal campo - Palestina, Ucraina, Mediterraneo, Africa, Stati Uniti, America Latina e molto altro - SCANNER porta le storie dove accadono, per offrirti ogni giorno un’informazione completa, immediata e dal vivo.

