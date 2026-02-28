USA e Israele attaccano l’Iran: come siamo arrivati a questa guerra

Segui Scanner.
Segui la rassegna stampa per capire il mondo, ogni mattina.
Segui Scanner.
Gli Stai Uniti e Israele hanno lanciato un'operazione bellica in Iran, attaccando soprattutto i palazzi governativi e dell'intelligence iraniana. Una guerra che potrebbe destabilizzare tutta l'area.
Ma come siamo arrivati a questo nuovo fronte aperto? Dall'accordo del 2015 con la presidenza Obama al ritiro unilaterale di Trump nel 2018.
Con un contributo di Pegah Moshir Pour, scrittrice e attivista iraniana.