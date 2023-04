Svuota conto corrente di famiglia e lancia banconote dall’auto: 200mila dollari ‘regalati’ ai passanti Il singolare episodio sull’autostrada I-5 in Oregon. Il protagonista della bravata, che ha rischiato di causare pericolosi incidenti sull’arteria stradale americana, è Colin Davis McCarthy, 38 anni.

Ha prosciugato i conti bancari condivisi con la famiglia e poi ha lanciato tutto il denaro derubato dal finestrino della sua auto, sull'autostrada I-5 nello Stato dell'Oregon, coi diversi fortunati passanti che hanno fermato i loro veicoli per recuperare le banconote. Il protagonista della bravata è Colin Davis McCarthy, 38 anni. La polizia ha risposto alla singolare segnalazione, intorno alle 19:00 di martedì 11 aprile sull'autostrada vicino a Eugene, Oregon.

Il 38enne, identificato, ha detto agli agenti di aver distribuito circa 200.000 dollari in totale, secondo l'emittente KEZI 9, affiliata di ABC News. In alcuni filmati si vede che almeno una parte del denaro era in banconote da 100 dollari.

McCarthy ha poi ammesso di aver di gettato i soldi fuori dalla sua macchina perché voleva "benedire gli altri con doni in denaro", secondo l'emittente KUTV, affiliata della CBS, che ha citato la polizia. Decine di passanti si sono fermati per accaparrarsi il denaro, che alle 20:00 era quasi completamente esaurito.

Una testimone ha detto a Insider di aver notato un traffico intenso e le auto che si fermavano a lato dell'autostrada. Tori Kathleen Gramz ha detto che era "molto pericoloso vedere così tante persone" che camminavano lungo l'autostrada. "Alcune persone stavano correndo da una sponda all'altra dell'interstatale in attesa che passassero le macchine", ha aggiunto la donna.

Solo a seguito dell'intervento della polizia, McCarthy si è fermato. Il 38enne comunque non è stato accusato di alcun reato.

Ma mentre diversi spettatori hanno beneficiato della sua "benedizione", la sua famiglia ha detto di essere rimasta al verde. La polizia ha già chiarito che difficilmente riavranno quel denaro: "Poiché è denaro condiviso, entrambi hanno gli stessi interessi", il che significa che chiunque abbia accesso a quel conto ha la possibilità di ritirarlo e usarlo come meglio crede.

La famiglia si augura che le persone che hanno trovato il denaro lo restituiscano alla polizia di stato dell'Oregon, secondo KEZI 9.