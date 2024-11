video suggerito

Supplente pagava i suoi studenti per fare sesso con lei, scandalo in Usa: "Tacete o saranno guai" Secondo l'accusa della polizia Usa, la professoressa avrebbe offerto almeno 100 dollari agli studenti in cambio di rapporti sessuali che si svolgevano principalmente a casa sua o nella sua auto.

A cura di Antonio Palma

Una professoressa supplente di una scuola del Missouri, in Usa, è stata arrestata con l'accusa di aver dato soldi e droga ai suoi studenti in cambio di sesso. Carissa Smith, assunta come supplente annuale presso il distretto scolastico di Dixon, è stata arrestata martedì e deve rispondere di 19 accuse, tra cui stupro di minore e rapporto sessuale con un minorenne.

Secondo il dipartimento dello sceriffo della contea di Pulaski, che ha condotto le indagini sul caso, la donna avrebbe offerto almeno 100 dollari agli studenti ogni volta in cambio di rapporti sessuali che si svolgevano principalmente a casa sua o nella sua auto.

Lo scandalo è scoppiato quando una delle vittime ha raccontato tutto facendo scattare l’indagine di polizia. Il ragazzino minorenne ha dichiarato di essere stato avvicinato dall'insegnante che gli avrebbe inviato delle foto di lei nuda prima di fargli delle proposte sessuali. Stando alla dichiarazione giurata del minore, l’insegnante avrebbe consumato diversi rapporti con lui esortandolo ogni volta a non raccontare nulla a nessuno o sarebbero stati guai.

Dopo la prima denuncia, anche altre vittime si sono fatte avanti, sostenendo che Smith aveva compiuto atti sessuali con loro e raccontando le medesime dinamiche. Secondo quanto riportato dai verbali del tribunale, l'ex insegnante è accusata anche di aver fornito marijuana e alcol agli studenti e di aver permesso loro di fumare e bere in sua presenza anche in classe.

Secondo quanto ricostruito finora, Smith era stata assunta a settembre 2022 come supplente a lungo termine per la Dixon Middle School e poi in seguito era stata assunta come con incarico annuale presso la Dixon High School prima di dimettersi nell'agosto 2024.

Il sovrintendente del distretto scolastico ha affermato che il distretto era venuto a conoscenza della presunta cattiva condotta della professoressa all'inizio dell'anno scolastico ma ha mantenuto il riserbo collaborando con la polizia fino all’arresto.

Le autorità affermano che, oltre alle 19 accuse, la donna potrebbe dover rispondere di ulteriori accuse dopo gli interrogati di latri studenti. Smith è attualmente detenuto nel centro di detenzione della contea di Pulaski con una cauzione di 250mila dollari.