Sul volo Ryanair gli tolgono la bottiglia di vodka, scatta la rissa: aereo costretto ad atterrare L'episodio su un volo Ryanair partito da Manchester e diretto a Ibiza ma costretto ad atterrare all'aeroporto di Tolone, in Francia, dove a bordo è intervenuta la polizia bloccando e facendo scendere una coppia di inglesi.

A cura di Antonio Palma

Un volo di linea Ryanair partito dall’Inghilterra e diretto a Ibiza è stato costretto a deviare rotta e a un atterraggio di emergenza in Francia dopo che un gruppo di passeggeri ha scatenato una rissa a bordo, complice l’alcol, colpendo personale e altri viaggiatori. L’episodio domenica su volo FR2626 della Ryanair, partito da Manchester in serata e costretto ad atterrare all’aeroporto di Tolone, in Francia, dove a bordo è intervenuta la polizia.

“Il volo da Manchester a Ibiza è stato dirottato a Tolosa dopo che un piccolo gruppo di passeggeri ha creato problemi durante il volo. L'equipaggio ha chiesto in anticipo l'intervento della polizia, che è intervenuta all'atterraggio dell'aereo a Tolosa e ha fatto scendere 2 passeggeri prima che il volo proseguisse per Ibiza” ha fatto sapere la compagnia aerea in una nota, aggiungendo: “Ci scusiamo sinceramente con i passeggeri per gli eventuali disagi causati dal comportamento indisciplinato di questi passeggeri, che era al di fuori del controllo di Ryanair”.

Secondo quanto ricostruito dai vari passeggeri coinvolti, che hanno ripreso la scena anche in alcuni video postati sui social, al centro di tutto una coppia di passeggeri, un uomo e una donna. In particolare l’uomo che avrebbe scatenato la rissa poco dopo che gli era stata confiscata una bottiglia di vodka che stava bevendo dopo averla comprata al duty free.

"Ero seduto proprio dietro a quell'uomo e, durante l'imbarco, il personale gli ha tolto una bottiglia di vodka che stava bevendo, dopo essere salito sull'aereo è diventato davvero aggressivo" ha raccontato uno dei passeggeri ai giornali britannici, rivelando: “Era completamente ubriaco, ed è salito a bordo con altre due persone. Erano seduti in aree diverse, nella parte posteriore dell'aereo. Il problema è iniziato quando l'uomo è andato sul retro per parlare con moglie o fidanzata. È diventato davvero aggressivo. Abbiamo cercato di calmarlo, tra il personale di cabina e gli altri passeggeri, ma è andato fuori controllo”.

L’uomo avrebbe iniziato a litigare con tutti. Stando ai testimoni, prima ha discusso con un membro dell'equipaggio di bordo, arrivando a colpirlo con un pugno in faccia, poi è andato completamente fuori controllo, aggredendo un altro passeggero prima di sputare addosso a una donna. I passeggeri del volo sono stati costretti a sopportare il suo comportamento per ben 40 minuti prima che l’aereo atterrasse a Tolosa dove a bordo è salita la polizia francese, portandolo via con una donna che era con lui.

L’aereo è rimasto bloccato sulla pista per un'ora e mezza prima di ripartire. Dopo essere stato accompagnato fuori dall'aereo, infatti, la sua compagna di viaggio, che era seduta alcune file più indietro, ha iniziato a litigare con un altro passeggero. Anche lei quindi è stata immobilizzata e fatta scendere dal volo tra gli applausi degli altri a bordo.