Sudafrica, il proprietario di una riserva naturale di lusso ucciso da un elefante che voleva scacciare

Un grave incidente ha scosso la rinomata Gondwana Private Game Reserve, una delle riserve naturali di lusso più esclusive del Sud Africa. FC Conradie, 39 anni, imprenditore multimilionario e co-proprietario della riserva, è stato ucciso da un elefante maschio mentre cercava di allontanare il branco dalle strutture turistiche della tenuta.

L’attacco è avvenuto ieri mattina, intorno alle 8, mentre il resort – noto per ospitare celebrità in safari privati – era al completo. Secondo le prime ricostruzioni, Conradie stava cercando di spostare il gruppo di elefanti quando un esemplare maschio di sei tonnellate lo ha improvvisamente caricato. L’animale lo ha trafitto con le zanne e poi calpestato ripetutamente. I ranger non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

La notizia ha sconvolto il personale e gli ospiti della riserva. La vittima, descritta come un uomo “appassionato di natura” e “innamorato degli elefanti”, era anche fondatore della società di gestione sportiva Caylix Group. Viveva a Stellenbosch con la moglie Laida, 33 anni, e i loro tre figli di 6, 11 e 12 anni.

Un portavoce della riserva ha rilasciato una nota ufficiale: "Con profonda tristezza confermiamo la scomparsa del nostro CEO, FC Conradie, a seguito di un tragico incidente con un elefante maschio. Il nostro pensiero va alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore". La tragedia riaccende i riflettori sulla sicurezza nelle riserve naturali. Questo è infatti il secondo caso mortale in pochi mesi all’interno della Gondwana. Nel marzo 2024, David Kandela, 36 anni, guida turistica e padre di un bambino, fu ucciso in modo simile da un’elefantessa di nome Bonnie, un esemplare proveniente da un circo. L’animale lo trafisse più volte e fu poi raggiunto da altri elefanti, che finirono per smembrarlo.

Gli esperti ricordano che l’elefante africano maschio, il più grande mammifero terrestre, può pesare fino a sei tonnellate, raggiungere i 4 metri di altezza e caricare a velocità superiori ai 40 km/h. In media, ogni anno, gli elefanti provocano la morte di circa 500 persone nel continente africano.