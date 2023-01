Stuprò e uccise una 15enne nel 1975: pensionato condannato dopo quasi 50 anni grazie al DNA Dennis McGrory, oggi 75enne, “probabilmente morirà in carcere”. Così il giudice nel pronunciare la sentenza a 25 anni di carcere (minimi) nei confronti del pensionato inglese che nel 1975 ha stuprato e ucciso la quindicenne Jacqui Montgomery nella sua casa di Islington, a nord di Londra.

A cura di Biagio Chiariello

Un pensionato è stato condannato a 25 anni di carcere per lo stupro e l'omicidio di un'adolescente avvenuto quasi 50 anni in quello che è il più vecchio caso di doppia incriminazione del Regno Unito.

Dennis McGrory, oggi 75enne, ha aggredito sessualmente, accoltellato e strangolato la quindicenne Jacqui Montgomery nella sua casa di Islington, a nord di Londra, nel 1975. Processato l'anno successivo per un caso circostanziale, è stato prosciolto dall'accusa di omicidio su indicazione di un giudice.

Ma a distanza di quasi mezzo secolo è stato assicurato alla giustizia dopo che le analisi sui resti della vittima hanno portato a una corrispondenza del DNA "di uno su un miliardo".

Dopo una modifica del 2003 alla legge sulla doppia incriminazione, il caso di McGrory è stato deferito alla Corte d'appello e inviato per un nuovo processo all'Old Bailey, la Corte della Corona.

Il pensionato, di Milton Keynes nel Buckinghamshire, era stato precedentemente dichiarato colpevole di stupro e omicidio presso la Corte di Huntingdon. Condannandolo ad un minimo di 25 anni e 126 giorni dietro le sbarre, il giudice Bryan ha ammesso che a causa della sua età, "con ogni probabilità" sarebbe morto in prigione.

“Non ho alcun dubbio che tu intendessi ucciderla in quella brutale aggressione – ha detto il magistrato – . Hai sottoposto Jacqui a un terribile, violento e prolungato calvario nella sua stessa casa, un luogo in cui aveva il diritto di sentirsi al sicuro. Non hai mostrato un briciolo di rimorso o compassione per Jacqui o per la famiglia di Jacqui" ha detto il giudice.

Nel corso del processo, è stato ricostruito che McGrory era "pazzo di rabbia" quando ha ucciso Jacqui mentre cercava di rintracciare la sua ex compagna Josie Montgomery, che era la zia della vittima.

"Senza dubbio era furioso di rabbia e voleva colpire la sua ex, così l'imputato ha sfogato la sua ira su una persona vicina a Josie, cioè Jacqui Montgomery, violentandola e uccidendola", ha detto il procuratore Sarah Przybylska.

In una dichiarazione di impatto letta in tribunale, la sorella della vittima, Kathy, ha dichiarato: "Questo uomo violento che in qualche modo era vicino alla nostra famiglia ha violentato e ucciso mia sorella. Ha trascorso quasi 50 anni da uomo libero facendo ciò che voleva. Lo trovo insopportabile visto che mia sorella non ha nemmeno compiuto 16 anni. Le sue azioni hanno causato traumi a così tante persone e non ci sono state conseguenze per lui".