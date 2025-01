Stufa a gas si ribalta e scoppia nel ristorante, 6 morti nell’incendio del locale in Repubblica Ceca La tragedia dopo che la stufa a gas usata per riscaldare gli ambienti si è ribaltata nel locale, un ristorante di Most, ed è esplosa la bombola. Il bilancio è di almeno 6 morti e 8 feriti tra cui sei in gravi condizioni. Uno dei feriti salvato dal bagno dove era bloccato. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

116 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia in un ristorante di Most, in Repubblica Ceca, dove un improvviso incendio ha causato almeno 6 morti e 8 feriti tra cui sei in gravi condizioni dopo che la stufa a gas usata per riscaldare gli ambienti si è ribaltata nel locale. Il dramma si è consumato in pochi attimi nella tarda serata di sabato, intorno alle 23.15, quando il locale era ancora pieno di persone. Sul posto sono arrivati ​​in poco tempo diverse squadre di vigili del fuoco ma purtroppo le fiamme erano già fuori controllo e per le vittime non c’è stato nulla da fare.

“Secondo le prime informazioni raccolte dai testimoni sul posto, la stufa con una bombola di gas propano-butano si è ribaltata ed è scoppiato un incendio” fanno sapere i pompieri, aggiungendo: “Nella tragedia sono morte 6 persone e altre 8 sono state portate in ospedale con ferite gravi”. Gli stessi vigili del fuoco, accorsi con 13 squadre, hanno messo in salvo alcune persone bloccate all’interno e fatto evacuate 38 persone.

Durante le operazioni di spegnimento dell’incendio, salvato anche un ospite del ristorante che era rimasto intrappolato nel bagno. I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungerlo dall'edificio in fiamme mentre era già gravemente ferito ed è ora ricoverato in gravi condizioni.

Leggi anche Los Angeles in fiamme, gli incendi causano 2 morti e decine di migliaia di evacuati

Quando i vigili del fuoco sono arrivati ​​sulla scena, l'edificio era completamente avvolto dalle fiamme, abbiamo immediatamente iniziato a soccorrere le persone, sia davanti all'edificio che all'interno dell'edificio", ha detto Petr Pelikus, portavoce dei vigili del fuoco. Oltre a dipendenti e clienti del locale, i pompieri hanno dovuto evacuare anche un edifico vicino minacciato dalle fiamme.

I vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio solo poco dopo l’una di notte e purtroppo durante l'intervento anche un membro dell'unità di volontari è rimasto ferito. A complicare le cose la neve e il gelo della notte. "Quando siamo arrivati, tutta l'area del ristorante era già in fiamme, c'erano persone gravemente ferite sul posto e davanti al ristorante, e ovviamente la neve e il forte gelo hanno reso tutto difficile” ha confermato il portavoce.

I feriti sono stati portati in vari ospedali, anche a Praga, con elicotteri e ambulanze e alcuni sono in pericolo di vita per ustioni e per aver inalato il fumo. "Tre di loro sono in condizioni critiche, gli altri sono in condizioni gravi" ha comunicato un portavoce dell'ospedale di Praga. Altri feriti sono in terapia intensiva in altri ospedali.

La polizia intanto ha avviato le indagini sul caso. Il portavoce della polizia regionale Václav Krieger ha detto che ci sono diverse versioni sulla causa dell'incendio: "La causa più probabile è che l'incendio sia scoppiato in una dependance che fungeva da sorta di ristorante con giardino. Le fiamme sarebbero divampate da un bruciatore e successivamente dall'esplosione di una bombola di propano-butano. Durante l'intervento sono esplose diverse bombole di gas e i vigili del fuoco hanno rimosso altre bombole dall'edificio”.