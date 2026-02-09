Studentessa di 19 anni trovata morta nell’alloggio dell’Università, arrestato un conoscente 34enne

Una giovane di 19 anni, Carla Georgescu, è stata trovata morta nel suo alloggio universitario nel Lancashire, in Inghilterra. Per la sua morte è stato arrestato un conoscente 34enne della giovane. L’uomo, da quel che è emerso dalle indagini, era estraneo al contesto accademico.

Un uomo è stato arrestato nel Lancashire, in Inghilterra, per l'omicidio di una ragazza di 19 anni. Carla Georgescu è stata trovata morta nel suo alloggio dell'Università del Lancashire, a Preston, nel pomeriggio di giovedì. La studentessa sarebbe stata trovata senza vita nella sua stanza e a dare l'allarme sono stati alcuni studenti, amici della 19enne, che hanno rinvenuto il cadavere nell'alloggio.

Le forze dell'ordine sono intervenute subito dopo aver ricevuto l'allarme e la camera della studentessa è stata sigillata per permettere i rilievi del caso. La 19enne era al secondo anno di studi in psicologia clinica e per la sua morte è stato presto fermato come sospettato un uomo di 34 anni del quale non si conoscono al momento le generalità. Il 34enne era un amico della vittima, ma non era iscritto all'università frequentata dalla 19enne.

Le forze dell'ordine hanno dichiarato di non essere alla ricerca di complici al momento e di ritenere che il delitto sia opera del 34enne attualmente in manette. Gli studenti sono profondamente addolorati per quanto successo, secondo quanto rivela a Sky News un portavoce dell'Università del Lancashire, e in questo momento possono godere del supporto psicologico messo a disposizione dalla struttura.

Come loro, anche gli insegnanti potranno rifarsi agli psicologi dell'Università. Al momento non sono state diffuse dai media internazionali foto della studentessa uccisa o informazioni legate alle generalità del suo assassino. Del killer si sa solo che ha 34 anni e che conosceva Georgescu, ma la natura del loro rapporto non è nota. Il 34enne non risultava legato agli ambienti universitari ed è quindi probabile che la 19enne lo avesse conosciuto fuori dalle mura universitarie, ma non è noto in contesto. Le autorità stanno mantenendo il massimo riserbo in attesa di fornire più particolari sulla vicenda.