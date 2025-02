video suggerito

“Stress estremo post cancro”, la Principessa Kate non potrà accompagnare William nei tour reali A riferirlo ai media britannici è l’esperto della Royal Family, Richard Fitzwilliams. Nonostante sia “libera dal cancro” dallo scorso settembre, la Principessa del Galles ha ancora bisogno del permesso dei suoi medici per recarsi in viaggio all’estero. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il 2024 è stato un anno particolarmente difficile per Kate Middleton, segnato dalla diagnosi di un tumore lo scorso marzo, che l'ha costretta a un lungo periodo di assenza dalla scena pubblica. Dopo mesi di cure e terapie, la Principessa del Galles ha annunciato con sollievo di essere finalmente "libera dal cancro" in un toccante video diffuso a settembre.

Tuttavia, nonostante la buona notizia, la sua ripresa non è ancora completa e, secondo l'esperto della Royal Family, Richard Fitzwilliams, la principessa sta vivendo una fase di "stress estremo". Per questo motivo, sempre secondo Fitzwilliams, potrebbe decidere di evitare un tour reale insieme al principe William. "Un viaggio all'estero sarebbe estremamente stressante per lei, sapendo che il mondo intero la sta osservando", ha spiegato l’esperto in un’intervista a GB News.

Nel frattempo, secondo alcune indiscrezioni, Kate e la sua famiglia starebbero trascorrendo le vacanze di metà trimestre ai Caraibi, in compagnia di sua madre, Carole Middleton. Con lei anche il Principe William che ha dunque rinunciato a sfilare sul red carpet dei BAFTA Awards, come successo invece negli scorsi anni. L’obiettivo principale della principessa in questo periodo è concentrarsi sulla sua salute e sulla sua famiglia, evitando impegni ufficiali troppo gravosi.

Fonti di Kensington Palace hanno inoltre confermato che Kate è ancora in attesa dell'autorizzazione dei medici per poter viaggiare all’estero, segno di quanto sia essenziale un recupero completo prima di riprendere appieno i suoi doveri reali.