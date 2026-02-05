Maxi blackout a Stoccarda: semafori in tilt, metro ferme e allarmi antincendio, cosa sta succedendo

Un vasto blackout alla rete elettrica sta causando gravi disagi a Stoccarda, in Germania: molti semafori si sono spenti, ferme anche le metropolitane di superficie, internet fuori uso e scattati numerosi allarmi antincendio.

Un massiccio blackout elettrico ha colpito questa mattina la città di Stoccarda, in Germania, causando numerosi disagi alla popolazione: particolarmente colpite le infrastrutture dei trasporti, con decine e decine di semafori sono fuori uso anche nelle vie principali della città. Una portavoce della polizia ha annunciato l'invio di pattuglie per regolare il traffico.

Stando a quanto riferito anche dai vigili del fuoco, sono stati effettuati diversi interventi a causa di allarmi antincendio che si sono attivati senza ragione, cioè senza che sia divampato alcun rogo.

Inoltre, in molti uffici sia pubblici che privati il servizio internet risulta temporaneamente indisponibile. Ma non è tutto: anche la rete della metropolitana leggera di Stoccarda è stata colpita dall'interruzione di corrente. Una testimone ha dichiarato ai media di trovarsi su un treno che non ha potuto proseguire il viaggio per diversi minuti. "È stato annunciato che si era verificata un'interruzione di corrente e che il servizio sarebbe ripreso dopo un po'", ha detto la donna.

Stoccarda ha una popolazione di circa 600.000 abitanti. La città è il capoluogo del Baden-Württemberg e ospita numerose importanti istituzioni e grandi aziende. Al momento le cause del blackout sono sconosciute ma già lo scorso 3 gennaio un gravissimo blackout ha coinvolto diversi quartieri della città, costringendo migliaia di residenti a lasciare le proprie abitazioni per più giorni, a causa della mancanza di riscaldamento. In quel caso un agguato alla rete elettrica era stato rivendicato da un gruppo di estrema sinistra attivo nei sabotaggi a favore della protezione del clima, noto come Vulcan.