video suggerito

“Stiamo divorziando, sono in ansia”. L’ex non risponde, lei chiama polizia: uomo trovato morto coi due figli I fatti sono avvenuti nello Stato Usa dell’Arizona. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, Brock Mater, 34 anni, avrebbe sparato con un fucile ai suoi due figli, di 6 e 7 anni, per poi rivolgere l’arma contro se stesso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

95 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo e i suoi due figli piccoli sono stati trovati morti nella loro casa nello Stato USA dell'Arizona in quello che la polizia definisce un possibile caso di omicidio-suicidio. Lunedì pomeriggio 19 maggio, gli agenti di polizia di Surprise sono intervenuti presso l'abitazione di Brock Mater, 34 anni, e dei suoi due figli, di 6 e 7 anni.

Era stata la madre dei piccoli e compagna dell'uomo a rivolgersi preoccupata ai servizi di emergenza sanitaria: "Stiamo divorziando, i miei figli sono con il mio ex marito ma non ho notizie di loro da tre giorni". Quella stessa mattina la dirigente della scuola frequentata dai piccoli l'aveva chiamata per denunciare un'assenza ingiustificata dei due fratellini.

La donna ha poi spiegato agli agenti di aver provato a chiamare Mater più volte e di essere andata nel suo appartamento, ma di non aver ricevuto risposta quando ha bussato alla porta, anche se la macchina dell'uomo era parcheggiata lì fuori. A quel punto gli agenti sono intervenuti sul posto.

Non avendo ricevuto risposta dal 34enne, hanno deciso di forzare la porta: i corpi del 34enne e dei suoi figli erano a terra. L'uomo avrebbe sparato con un fucile ai due bambini colpendoli alla testa per poi rivolgere l'arma contro se stesso. Mater aveva ancora il fucile tra le mani.

Brock Mater coi due figli

Le indagini hanno fatto emergere che Mater era stato sottoposto recentemente a cure per la salute mentale. "Ci risulta che mentre erano separati, lui stava cercando e ricevendo attivamente dei trattamenti specifici, e che stavano andando bene", ha affermato il sergente della polizia locale Rick Hernandez.

Ha aggiunto che gli agenti erano già intervenuti a casa dell'uomo a causa di una crisi lo scorso ottobre e che da quel momento era stato portato in cura. Il 34enne non aveva alcun precedente.