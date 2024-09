video suggerito

Sposa annega durante il rituale “Trash the Dress”: trascinata sott’acqua dal peso del vestito Maria Pantazopoulos, 31enne di origini greche, stava partecipando al popolare rituale che consiste nell’essere fotografati mentre ci si disfa dell’abito in modo originale. È annegata in un fiume a nord di Montreal. Si era sposata a giugno. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

"Non ce la faccio più, è troppo pesante". Sono state queste le ultime parole di Maria Pantazopoulos, una trentenne di origine greca, prima di lasciare andare il fotografo ed essere inghiottita dalle acque di un fiume a nord di Montreal, in Canada, con indosso il suo abito da sposa, come riferito dal Toronto Sun.

Stando a quanto emerso, la ragazza si era sposata a giugno, ma, come prevede la tradizione del Trash the Dress — ossia essere fotografati mentre ci si disfa dell'abito in modo originale — aveva deciso di scattare alcune foto nel fiume Ouareau, vicino alle rapide delle cascate Dorwin, venerdì 13 settembre.

La 31enne si è quindi immersa nell'acqua, ma a causa dell'ingombrante vestito da sposa e della corrente molto forte, è stata trascinata sul fondo. È morta annegata. I tentativi di soccorrerla da parte del fotografo, Louis Pagakis, che si è tuffato per cercare di salvarla, sono stati vani.

"A un certo punto, gli ha detto: ‘Voglio che scatti delle foto mentre galleggio nell'acqua'", ha raccontato la moglie del fotografo, Anouk Benzacar, a CTV Montreal. Ma dopo pochi istanti dall'immersione, Maria si è resa conto che il peso dell'abito da sposa bagnato la stava trascinando sott'acqua. "Urlava, cercava di rimanere fuori dall'acqua", ha detto Benzacar. "Louis ha cercato di nuotare con lei, ma lei lo stava tirando giù. Era troppo pesante. Non riusciva più a respirare".

Il suo corpo è stato trovato circa due ore e mezza dopo da un sub privato che conosceva bene il fiume e si era offerto volontario per le ricerche.