Spazzola rotante comprata su Temu si accende e strappa i capelli alla bimba di 3 anni: allerta in Uk

“Mia figlia l’ha presa ma è semplicemente volata via e le ha risucchiato i capelli” ha raccontato la madre della bimba inglese. A seguito della segnalazione, il prodotto è stato richiamato dalla vendita in tutto il Regno Unito, come ha comunicato la stessa piattaforma di ecommerce Temu.

Una spazzola elettrica rotante per la pulizia della casa è stata richiamata dalla vendita nel Regno Unito dopo che una di questa si è accesa improvvisamente strappando i capelli a una bambina di tre anni. L’incidente a Norwich, in Inghilterra, dove una famiglia aveva acquistato l’attrezzo su Temu, il colosso cinese delle vendite online. Secondo la madre della piccola, avevano appena aperto la scatola in casa e tirato fuori l’aggeggio costato poche sterline quando la spazzola si sarebbe attivata improvvisamente impigliandosi nei capelli della figlia, strappandoli completamente.

“Mia figlia l’ha presa ma è semplicemente volata via e le ha risucchiato i capelli" ha raccontato alla Bbc la donna di 36 anni che ha segnalato l’accaduto alle autorità locali facendo scattare il richiamo del prodotto nel Regno Unito. "All'inizio non mi sono resa conto di quanto fosse grave. Poi ho visto i capelli attaccati alla spazzola, mio marito ha alzato la testa della bimba e c'era una grande chiazza calva” ha ricostruito la 36enne.

L’episodio è avvenuto in estate e dopo un mese i capelli della piccola ancora non erano ricresciuti a conferma della violenza con cui le sono stati strappati. "Il dolore l'ha colpita solo successivamente. Diceva che le faceva male la testa. Sono rimasta sconvolta” ha proseguito la donna, concludendo: “Non voglio che nessun altro bambino debba passare quello che ha passato lei”.

Dopo la segnalazione, la Norfolk Trading Standards, l’ente locale per il commercio, ha messo il prodotto in una lista di allerta e ha contattato Temu che ha comunicato il richiamo del prodotto su decisione del produttore. La spazzola sarà sottostà a revisione e saranno aggiornati anche avvertenze e istruzioni. "Il prodotto in questione è stato rimosso dalla nostra piattaforma ad agosto e da allora abbiamo rimosso prodotti simili come misura precauzionale” ha dichiarato un portavoce di Temu, aggiungendo: “Richiediamo a tutti i commercianti di rispettare le leggi, i regolamenti e gli standard di sicurezza applicabili e manteniamo un sistema completo di controllo qualità per prevenire, individuare e rimuovere i prodotti non conformi”.