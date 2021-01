Che fine ha fatto Jack Ma, fondatore della piattaforma di e-commerce Alibaba e uno dei volti simbolo dell'ascesa capitalistica cinese? È la domanda che in molti si stanno ponendo da settimane visto che l'imprenditore non fa sentire la sua voce da ottobre mentre il suo impero tecnologico è finito nel mirino delle autorità cinesi.

L'ultimo post sui social media di Ma risale a ottobre, proprio una settimana prima che Ant Group, l'affiliata finanziaria di Alibaba, fosse bloccato dalle autorità regolatorie cinesi poco prima di essere quotata in borsa. A due giorni dalla doppia quotazione a Hong Kong e Shanghai, un'esplicita segnalazione del presidente Xi Jinping, secondo quanto ricostruito del Wall Street Journal, portò al blocco di un'operazione da 37 miliardi di dollari, la più grande della storia del suo genere. Successivamente Alibaba è diventata oggetto di un'inchiesta da parte delle autorità cinesi per presunti comportamenti predatori nel mercato.

Ma – a quanto rivela il Financial Times – Jack Ma è mancato anche all'attesa finale di un talent show in Africa molto atteso. La registrazione di "Africa's Business Heroes" si è tenuta a novembre. Il leader di Alibaba si era impegnato a incontrare i finalisti durante la trasmissione del 14 novembre. Ai vertici del Partito Comunista Cinese non erano piaciute le aspre critiche che l'uomo aveva pronunciato a un evento di fine ottobre a Shanghai, in cui aveva affermato che "la Cina non ha un rischio finanziario sistemico e non lo ha perché non ha un sistema e questo è il rischio". Successivamente aveva rincarato la dose, accusando le banche cinesi di operare "con mentalità da banco dei pegni", quando invece "la buona innovazione non ha paura delle regole, ma di regole antiquate".

Secondo l'Ansa, che cita fonti finanziarie, con Alibaba al centro di un'inchiesta antitrust per presunte pratiche monopolistiche e Ant Group nel mirino delle autorità di regolamentazione, a partire dalla banca centrale cinese (Pboc), "uscire dalla luce dei riflettori è la mossa più prudente che si possa fare". E proprio questa potrebbe essere la ragione del prolungato silenzio di Ma.