Spari sulla gente in strada davanti ai locali, almeno 4 morti e decine di feriti in Alabama La sparatoria di massa sabato sera a Birmingham, nello stato dell'Alabama, in una delle zone di intrattenimento più popolari e ricca di locali. Le vittime erano tutte all'aperto sul marciapiede o per strada" ha dichiarato il portavoce della di polizia che ha chiesto aiuto all'Fbi per le indagini.

A cura di Antonio Palma

Almeno quattro persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite in una sparatoria di massa a Birmingham, nello stato dell’Alabama, in Usa. L’attacco armato, la cui natura resta per ora ignota, è avvenuto sabato sera in strada poco dopo le 23 ora locale, le prime ore della mattina in Italia. Gli spari nella zona di Five Points South della città, una delle zone di intrattenimento più popolari ricca di locali e ristoranti che in quel momento erano affollati di persone.

Secondo quanto comunicato dalla polizia locale, alcune persone hanno sparato sulla gente ferma in strada davanti ai locali, facendo una strage. “Diversi tiratori hanno sparato più volte contro un gruppo di persone. Le vittime erano tutte all'aperto sul marciapiede o per strada” ha dichiarato il portavoce della di polizia di Birmingham, Truman Fitzgerald, spiegando che gli inquirenti stanno ancora indagando per stabilire se gli autori della sparatoria si siano avvicinati alle vittime a piedi o se siano passati a bordo di un veicolo.

All’arrivo dei primi agenti sul luogo indicato dalle chiamate di emergenza, due uomini e una donna erano privi di sensi con ferite da arma da fuoco, e tutti e tre sono stati poi dichiarati morti sul posto. Una quarta persona è stata soccorsa dai sanitari intervenuti con le ambulanze e trasportata d'urgenza in ospedale dove però è morta poco dopo.

Altre vittime di colpi d'arma da fuoco sono state poi identificate dalla polizia nella zona e altre vittime sono arrivate negli ospedali locali, ha spiegato il portavoce. "Abbiamo decine di persone colpite da arma da fuoco in questa zona. Mi è stato detto che almeno quattro di queste sono in pericolo di vita, le altre hanno ferite di varia gravità" ha dichiarato infatti Fitzgerald

Al momento non vi sono arresti ma il dipartimento di polizia di Birmingham ha richiesto l'assistenza dell'FBI per le indagini e le autorità stanno anche cercando informazioni dai testimoni. Al momento la prima ipotesi e che siano state usate armi semiautomatiche modificate per sparare a una velocità maggiore.