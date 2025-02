video suggerito

Spari fuori dal tribunale durante processo per omicidio: paura in Germania, diverse persone colpite La sparatoria fuori dal tribunale regionale di Bielefeld. Secondo quanto riferisce la Bild, tra i feriti ci sono il padre e il fratello di un imputato nel processo per l'omicidio del pugile Besar Nimani che era in corso proprio in tribunale.

A cura di Antonio Palma

Diverse persone sono state colpite da colpi d'arma da fuoco fuori dal tribunale regionale di Bielefeld, in Germania, dove era in corso un processo per omicidio. Secondo i giornali locali, nella sparatoria sono rimaste ferite almeno due persone, di cui una in condizioni gravi. I responsabili della sparatoria sarebbero due, uno arrestato dalla polizia mentre il secondo si sarebbe barricato all'interno di un edificio.

Secondo quanto riferisce la Bild, tra i feriti ci sono il padre e il fratello di un imputato nel processo per l'omicidio del pugile Besar Nimani che era in corso proprio in tribunale. Uno è stato ferito da arma da fuoco alla gamba, mentre un altro sarebbe rimasto gravemente ferito con un colpo al torace ed è stato rianimato sul posto prima di essere trasportato in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo ha sparato da un marciapiede, poi è salito in un'auto e ha sparato altri colpi dall'interno. Sul posto numerose forze di polizia, anche dei gruppi di intervento speciali, che hanno fatto scattare una vasta operazione chiudendo la zona. L'allarme sparatoria ha bloccato anche studenti e insegnati di una scuola superiore che si trova nei pressi del tribunale e che, per motivi di sicurezza, hanno dovuto barricarsi nelle aule. La polizia pesantemente armata ha messo in sicurezza la scena invitando tutti ad evitare la zona. Le autorità hanno confermato che è in corso un'operazione su larga scala e che un uomo è stato fermato. Ci sarebbe anche un secondo ricercato che potrebbe essersi barricato in un edificio vicino al tribunale distrettuale.

Gli spari sono stati esplosi intorno alle 13:30 di mercoledì nel centro di Bielefeld, a 150 metri dal tribunale distrettuale, dove questa mattina era iniziato il processo per la morte del pugile professionista Besar Nimani che vede sul banco degli imputati il 38enne Hüseyin Akkurt, arrestato a Bruxelles a metà luglio.

Il 38enne è accusato di aver teso un'imboscata a Besar Nimani insieme ad un altro 33enne, che è ancora ricercato, uccidendolo il 9 marzo dell'anno scorso proprio nella città di Bielefeld.