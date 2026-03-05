Sindaca violenta un ragazzino di 16 anni durante una festa in piscina: i figli inchiodano la madre in Tribunale

Quando era sindaca di DeRidder, in Luisiana, Misty Roberts ha abusato di un 16enne coetaneo e amico del figlio. Rischia una pena fino a 10 anni di carcere.

Durante una festa in piscina l’allora sindaca di DeRidder ha violentato un minorenne

Rischia fino a 10 anni di carcere la 43enne Misty Roberts, condannata per abuso sessuale nei confronti di un ragazzo 16enne. I fatti risalgono al luglio 2024, quando la donna era al secondo mandato come sindaca di DeRidder, in Luisiana. Secondo le ricostruzioni dell'accusa, durante una festa in piscina ha avvicinato un ragazzo di 16 anni, circuendolo mentre lui era visibilmente ubriaco. La donna lo ha portato dalla piscina a una delle camere ai piani superiori della villa dove si stava svolgendo la festa, e non si è fermata neanche quando lo ha visto vomitare a causa dell'alcol.

Nella stanza si è consumata la violenza. Testimoni della scena sono stati i figli della donna, e coetanei della vittima, che in Tribunale hanno testimoniato di aver visto la madre e la vittima allontanarsi insieme, sebbene non abbiano assistito allo stupro. Il giovane violentato era un amico del figlio.

Roberts dopo l'episodio non avrebbe nascosto cosa aveva fatto, e anzi, vistasi scoperta avrebbe chiesto la complicità dei figli arrivando persino a mandare un messaggio a uno di loro: "Mentite fino alla morte". Circostanza confermata ai giudici anche dall'ex marito della donna, Duncan Clanton. A pesare in Tribunale è stato anche un acquisto fatto dalla donna dopo l'abuso alla festa in piscina, Roberts infatti si è fatta recapitare dall'app di consegne a domicilio DoorDash – servizio analogo a Glovo – un contraccettivo di emergenza.

L'episodio è diventato quasi subito di dominio pubblico, tanto che la madre della vittima ha inviato un messaggio alla donna per assicurarsi che non fosse incinta, e Roberts ha risposto rassicurandola di aver preso la pillola del giorno dopo.

Le dimissioni da sindaca e il processo

Nonostante Roberts ricoprisse all'epoca un ruolo di estrema autorità in qualità di sindaca della cittadina di 10 mila abitanti, la giovane vittima ha comunque deciso di sporgere denuncia. Il giorno successivo all'avvio dell'indagine per stupro su minore, la donna si è dimessa con una nota in cui però mancava ogni riferimento all'indagine in corso.

Successivamente, la ormai ex sindaca donna ha pagato una cauzione di 75 mila dollari per poter attendere il processo in libertà vigilata. Ora, la donna è stata condannata, e l'entità della pena sarà resa nota il prossimo il 17 aprile. Rischia fino a 10 anni di carcere.

Si chiude nella maniera più triste possibile la vicenda della prima donna sindaco della città di DeRidder. L'elezione di Roberts nel 2018 e la sua riconferma nel 2022 avrebbe dovuto essere un capitolo storico per la comunità, invece resterà una pagina buia. Ora, secondo la legge statunitense, sarà iscritta nel registro pubblico dei sex offender.