Spari e casa in fiamme, 4 adulti e 2 bimbi uccisi, famiglia sterminata in Usa: “Scena orribile” Tra le vittime anche la madre e la nonna dei due bambini. Le autorità ritengono che si sia trattato di un terribile caso di omicidio-suicidio: “La cosa più orribile mai vista”.

A cura di Antonio Palma

Quattro adulti e due bambini uccisi e una casa in fiamme, è la terribile scena che si sono trovati davanti i poliziotti della contea di Marion, in Usa, scoprendo i cadaveri dei componenti di una intera famiglia sterminata. “È stata una delle cose più orribili che io abbia mai visto nei miei 43 anni nelle forze dell'ordine”, così lo sceriffo della contea di Marion, in Usa, ha descritto la scena che si è trovato di fronte con i suoi uomini nelle scorse ore in un’abitatone al confine con la contea di Sequatchie.

I poliziotti erano stati allertati dai residenti della zona per una sparatoria in corso nell’abitazione. "Ho sentito degli spari e vetri rotti, ho sentito cinque spari" ha raccontato una testimone all’emittente locale Channel 9.

Quando sono accorsi sul posto, verso le 20 di giovedì sera, la casa però era già completamente avvolta dalle fiamme che uscivano dalle finestre e che hanno distrutto l'appartamento. Quando infine sono riusciti a entrare nell’edifico, anche grazie all’aiuto dei vigli del fuoco che hanno spento l'incendio, si sono trovati davanti a scene raccapriccianti.

In casa giacevano i corpi senza vita di sei persone tra cui due bimbi. Almeno due delle vittime sono morte per inalazione da monossido di carbonio causate dal fumo dell’incendio mentre altre sarebbero state raggiunte dai proiettili ma gli inquirenti non hanno chiarito le circostanze esatte della tragedia. I nomi e l'età delle vittime non sono stati resi noti ma lo sceriffo ha detto che tra i morti vi sono anche la madre e la nonna dei due bambini.

Sul posto rinvenuta anche una settima persone ferita gravemente e trasportata in ospedale dove è ora ricoverata. Le autorità ritengono che si sia trattato di un terribile caso di omicidio-suicidio ma maggiori elementi arriveranno dall’autopsia sui corpi e dalle indagini ora in corso. “Abbiamo sei persone morte. I corpi sono stati recuperati dalla scena e sono stati portati a Nashville per l'autopsia” ha dichiarato lo sceriffo.