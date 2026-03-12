Esteri
Sparatoria in una sinagoga e scuola ebraica in Michigan: l’assalitore è stato ucciso dalla polizia

Sparatoria in una sinagoga a West Bloomfield in Michigan. L’uomo che ha aperto il fuoco è stato ucciso dagli agenti della sicurezza.
A cura di Giorgia Venturini
Immagine di repertorio.
Paura in Michigan. Una sparatoria è in corso in una sinagoga a West Bloomfield. Lo riferisce la Cnn. Dalle prime informazioni si sa che la polizia è sul posto e che avrebbe risposto a un uomo armato. Nel complesso del Temple of Israel c'è anche una scuola. Oltre ad una sparatoria, contro la sinagoga di Temple si sarebbe schiantata anche un'auto. Poco dopo l'uomo che ha aperto il fuoco è stato ucciso dagli agenti della sicurezza. Non risultano persone ferite.

La Federazione ebraica di Detroit ha consigliato a tutte le organizzazioni ebraiche della zona di "adottare il protocollo di lockout: nessuno deve entrare o uscire dal proprio edificio". Al momento non vengono segnalate vittime o feriti. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso.

Il direttore dell'Fbi Kash Patel ha fatto sapere che "il personale dell'Fbi è sul posto con i partner in Michigan e sta rispondendo alla apparente situazione di veicolo lanciato contro l'edificio e di sparatoria attiva alla sinagoga Temple Israel a West Bloomfield Township, nel Michigan". Bisogna capire ora se l'assalitori non aveva complici. Il presidente Usa Donald Trump è stato informato dell'attacco alla sinagoga di Detroit.

Articolo in aggiornamento 

Esteri
Esteri
