Sparatoria durante una festa in un ristorante, tre morti e cinque feriti in Arizona Tre persone sono state uccise e altre cinque sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nella serata di domenica 4 maggio in un ristorante vicino a Phoenix, in Arizona (Stati Uniti). La polizia ritiene che siano coinvolti diversi tiratori. Alcune persone sono state fermate per essere interrogate, ma sembra che al momento nessun sospettato sia stato arrestato. Indagini in corso.

A cura di Eleonora Panseri

La polizia sul luogo della sparatoria.

Tre persone sono state uccise e altre cinque sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nella serata di domenica 4 maggio in un ristorante, El Camarón Gigante, vicino a Phoenix, in Arizona (Stati Uniti).

Gli agenti della polizia di Glendale sono intervenuti sul posto intorno alle 19.45 in seguito alle segnalazioni di una sparatoria. La città si trova a circa 16 chilometri a nord-ovest del centro di Phoenix.

"Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di una sparatoria avvenuta in un locale", ha spiegato il portavoce della polizia Moroni Mendez. "È stato un vero caos".

La polizia ritiene che siano coinvolti diversi tiratori. Alcune persone sono state fermate per essere interrogate, ma nessun sospettato è stato arrestato, ha detto ancora la polizia.

Gli eventi che hanno portato alla sparatoria di Glendale restano poco chiari e la polizia chiede a chiunque abbia informazioni di farsi avanti. In alcuni video condivisi sui social si vedono i presenti durante la serata, organizzata per celebrare il Cinco de Mayo, poi l'intervento dei soccorritori.

Al momento i dettagli sono scarsi e non è chiaro se la sparatoria sia avvenuta tra due gruppi rivali che hanno aperto il fuoco l'uno contro l'altro. "Vogliamo assicurarci di svolgere un'indagine completa e approfondita e di fare la cosa giusta nei confronti delle vittime", ha affermato Mendez.

Lupe Rodriguez, un passante citato dai giornali statunitensi, è riuscito a mettersi in salvo. Molto scosso dall'evento, ha detto di essere grato che lui e i suoi amici fossero sopravvissuti.

"C'era un uomo a terra, e non sembrava che ce l'avesse fatta", ha detto Rodriguez. "Suo padre urlava il suo nome. È stato orribile", ha aggiunto.

Secondo il Gun Violence Archive, associazione no profit che cerca di catalogare ogni episodio di violenza armata negli Stati Uniti, si tratta di una delle 97 sparatorie di massa avvenute finora quest'anno nel Paese, con quattro o più persone ferite o uccise, esclusi gli autori della sparatoria.