Entra in chiesa e scuola cattolica a Minneapolis e apre il fuoco: ci sono vittime, autore sparatoria morto

Momenti di panico a Minneapolis: un uomo armato ha fatto irruzione nel complesso della Chiesa e scuola cattolica dell’Annunciazione, ferendo diverse persone. Polizia, FBI e ambulanze sul posto, situazione in evoluzione. Le autorità locali hanno fatto poi sapere che “l’autore della sparatoria è stato contenuto”.

Momenti di panico questa mattina alla Chiesa Cattolica dell’Annunciazione, a Minneapolis, nello Stato del Minnesota, dove un uomo armato ha fatto irruzione intorno alle 8:30 ora locale, le 15:30 in Italia, durante la messa di inizio anno scolastico. Il complesso ospita anche una scuola cattolica frequentata da bambini dalla materna alle medie, e oggi si celebrava il secondo giorno di lezione.

L’autore della sparatoria è deceduto, riferiscono fonti delle forze dell’ordine.

Fonti locali riferiscono che diverse persone sono rimaste coinvolte, ma al momento non è chiaro il numero esatto delle vittime. Alcuni media parlano di almeno due morti. Sul posto sono intervenuti polizia statale e locale, agenti dell’FBI, paramedici e numerose ambulanze, mentre le autorità cercano di mettere in sicurezza l’area.

"Sono stato informato di una sparatoria alla Annunciation Catholic School e continuerò a fornire aggiornamenti non appena avremo ulteriori informazioni", ha dichiarato il governatore del Minnesota, Tim Walz. "La BCA e la State Patrol sono sul posto. Sto pregando per i nostri bambini e insegnanti, il cui primo giorno di scuola è stato segnato da questo orribile atto di violenza".

Secondo quanto riferito da Bno News e altri media americani, un uomo armato di fucile sarebbe entrato nel complesso religioso, e almeno venti persone potrebbero essere rimaste ferite. La polizia sta indagando anche sulla possibile presenza di un ordigno esplosivo all’interno dell’edificio.

"Sto monitorando le segnalazioni di questa terribile violenza", ha scritto su X il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey. "Sono in contatto con il capo O'Hara e il nostro team di emergenza è stato attivato. Condivideremo ulteriori informazioni non appena possibile. Per favore, lasciate ai nostri agenti lo spazio necessario per intervenire".

In un aggiornamento successivo, le autorità cittadine hanno comunicato che l’autore della sparatoria è stato "contenuto". "Al momento non vi è alcuna minaccia attiva per la comunità. L’autore della sparatoria è stato contenuto", hanno precisato, invitando comunque la popolazione a evitare la zona per consentire al personale di emergenza di prestare soccorso alle vittime.

Anche il presidente Donald Trump è intervenuto: "Sono stato aggiornato sulla tragica sparatoria a Minneapolis, Minnesota. L’FBI ha risposto rapidamente ed è già sul posto. La Casa Bianca continuerà a monitorare questa terribile situazione. Vi invito a unirvi a me nelle preghiere per tutti coloro che sono coinvolti!"

Si tratta di un episodio drammatico che segue di poche ore un’altra sparatoria di massa in città nel quale almeno una persona ha perso la vita. Le autorità invitano la popolazione a evitare la zona e a seguire le indicazioni delle forze dell’ordine.