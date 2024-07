video suggerito

Spagna, bus si ribalta e resta sospeso in verticale nella galleria: diversi passeggeri feriti L'incidente in mattinata, 16 luglio, sull'autostrada C-32 all'altezza di Pineda del Mar (Barcellona) all'ingresso del tunnel fra le località di Santa Susanna e Palafoll. A bordo del mezzo c'erano oltre cinquanta lavoratori del gruppo Inditex (Zara). Almeno tre persone sono rimaste ferite gravemente.

Un autobus con 52 passeggeri è stato vittima di un incidente questa mattina, martedì 16 luglio, all'ingresso di un tunnel in Spagna sull'autostrada C-32, tra i comuni di Tordera e Santa Susanna, vicino a Pineda de Mar, non lontano da Barcellona.

Nell'incidente stradale, il mezzo si è ribaltato ed è rimasto in posizione verticale all'entrata della galleria, come si vede anche nelle immagini circolate nelle ultime ore sui social. A bordo del mezzo c'erano tutti dipendenti di della multinazionale spagnola Inditex, titolare fra gli altri del marchio Zara, che si recavano al lavoro alla fabbrica di Tardera.

Nonostante la situazione, la gran parte dei passeggeri è riuscita a uscire dal veicolo autonomamente e altri sono stati evacuati dai vigili del fuoco, accorsi sul posto con otto pattuglie di agenti del Servizio catalano di Traffico (Sct), una quindicina di ambulanze e due elicotteri ospedalizzati.

Secondo il servizio di emergenza medica, in totale tre persone sono state trasferite in condizioni critiche con elicotteri medici agli ospedali Vall d'Hebron, Trueta e Can Ruti. Altre due sone sono state trasferite all'ospedale di Blanes, una in condizioni gravi e l'altra in condizioni meno gravi. Il CUAP di Mataró sta curando anche tre passeggeri con ferite più lievi.

L'autostrada C-32 è stata chiusa in direzione nord e tutto il traffico sarà deviato attraverso l'uscita 122 di Calella. Il direttore del Servizio Traffico Catalano, Ramon Lamiel, e l'ispettore di Mossos d'Esquadra Andreu González terranno una conferenza stampa per discutere dell'incidente.