Sottomarino turistico affonda in Egitto, a bordo oltre 40 persone: "Almeno 6 morti e 9 feriti" Un sottomarino turistico è affondato al largo della costa della città di Hurghada, sul Mar Rosso, nelle prime ore del mattino. Ci sarebbero almeno sei vittime e nove feriti, come riferisce riporta la BBC.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia nelle acque dell'Egitto: un sottomarino turistico è affondato al largo della costa della città di Hurghada, sul Mar Rosso, nelle prime ore del mattino. Ci sarebbero almeno sei vittime e nove feriti, come riferisce riporta la BBC. I feriti, tra cui quattro in condizioni critiche, sono stati trasferiti negli ospedali più vicini. Altri 29 passeggeri sarebbero stati tratti in salvo. Si ritiene che a bordo del sottomarino ci fossero circa 40 turisti, inclusi bambini, che erano in attesa di vedere le bellezze della barriera corallina sotto le acque del Mar Rosso.

Sempre secondo la Bbc, il sottomarino si chiama Sindbad ed è affondato vicino al porto e di fronte uno dei famosi hotel di Hurghada. Ma mancano conferme. A quanto riporta l'emittente inglese, l'ambasciata russa in Egitto afferma che almeno quattro persone sono state uccise e che tutti i turisti a bordo erano russi.

Non è la prima volta che si verifica un incidente del genere proprio ad Hurghada. A novembre, un'imbarcazione turistica chiamata Sea Story è affondata, provocando la morte di 11 persone, tra cui una coppia britannica, e 35 sopravvissuti.

In aggiornamento.