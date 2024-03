Sostenitori di Trump prendono a calci e pugni manichino di Joe Biden in Kansas: “Video vergognoso” È diventato virale sui social nelle scorse ore un video che immortala alcuni sostenitori di Donal Trump prendere a calci, pugni e martellate un manichino con le fattezze di Joe Biden durante una raccolta fondi a favore della candidatura a Usa 2024 dell’ex tycoon: “Episodio pericoloso e vergognoso”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Negli Stati Uniti sta entrando nel vivo la battaglia tra Joe Biden e Donald Trump in vista delle elezioni presidenziali 2024. Anche se non c'è ancora l'ufficialità della candidatura dei due nei rispettivi partiti per la corsa alla Casa Bianca, i sostenitori dell'uno e dell'altro già si stanno dando da fare, anche a seguito dei risultati del Super Tuesday.

In particolare, sta facendo il giro dei media un video, diventato virale nelle scorse ore, in cui si vedono supporter di Trump prendere a calci e pugni un manichino dell'attuale presidente degli Stati Uniti. Le immagini sono state girate alla fine della settimana in Kansas, dove si è svolta una racconta fondi nella contea di Johnson a sostegno della candidatura alle presidenziali di novembre dell'ex tycoon.

Alcuni dei suoi sostenitori sono stati ripresi mentre prendevano a calci, pugni e a martellate un manichino con le fattezze del presidente Joe Biden, con una maglietta con la scritta "Let's Go Brandon".

"Uno spettacolo disgustoso progettato per incoraggiare la violenza politica. Il capo del partito repubblicano del Kansas, Mike Brown, dovrebbe dimettersi", ha scritto un commentatore su X, ex Twitter. Proprio Brown è poi intervenuto nella vicenda commentando a 27 News: "L'evento di venerdì non ha avuto nulla a che fare con il partito". Anche Newsweek ha contattato il Partito repubblicano della contea di Johnson tramite il modulo sul sito web per commentare la storia, ma nessuno ha ancora proferito parola.

All'evento di venerdì scorso tenutosi all'Overland Park Convention Center, c'erano molti sostenitori di Trump. I biglietti per partecipare costavano tra i 100 e i 300 dollari. Tra i vip presenti c'erano il musicista conservatore Ted Nugent e l’ex procuratore generale del Kansas, Phill Kline. "Lo stand che si vede nei video è stato presentato da una scuola di Karate per promuovere il loro corso di autodifesa", ha detto Maria Holiday, presidente del Partito repubblicano della contea di Johnson, in una e-mail al quotidiano The Spokesman-Review.

Ma ciò non è bastato a calmare le acque. L'ex capo del Partito repubblicano del Kansas, Mike Kuckelman, ha criticato l'evento e ha chiesto le dimissioni di Brown e Holiday. "Questa condotta è vergognosa ed è sbagliata. Brown e Holiday devono dimettersi", ha scritto Kuckelman. "I repubblicani, soprattutto quelli eletti, devono chiedere le loro dimissioni. Il silenzio è complicità in questo caso".

La senatrice democratica Cindy Holscher ha definito l'episodio "pericoloso" in una dichiarazione a 27 News. "Come funzionario eletto che ha ricevuto dozzine di minacce negli ultimi anni dai sostenitori di Trump tramite i social media, così come tramite e-mail e posta vocale, non posso dire di essere sorpresa da questo spettacolo", ha detto Holscher.