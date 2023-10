Sostenitori di Hamas esultano per l’attacco a Israele: le immagini da Londra, Berlino e New York Anche in molte città occidentali, come Londra o Berlino, decine di persone sono scese in piazza per manifestare a favore dell’attacco sferrato da Hamas a Israele.

A cura di Annalisa Girardi

Non sta accadendo solo in Iran o in Libano. Anche in molte città dell'Occidente si stanno registrando manifestazioni e celebrazioni in sostegno di Hamas: accade a Londra, Berlino e New York, ad esempio, dove decine e decine di persone stanno scendendo per le strade sventolando la bandiera palestinese e festeggiando per l'attacco sferrato dai miliziani di Hamas ieri mattina.

La polizia londinese ha fatto sapere di aver alzato il livello di allerta, aspettandosi possibili tumulti e tensioni. In particolare è aumentata la sorveglianza nei pressi delle sinagoghe e di altri luoghi legati alla cultura ebraica. Lo stesso è stato fatto in Francia e Italia.

Anche a Berlino diverse persone sono scese in strada intonando slogan pro Hamas e invocando la liberazione della Palestina. Scene simili sono state registrate anche in America, a Toronto e a New York, dove molti manifestanti filo-palestinesi hanno manifestato a favore dell'offensiva, scrivendo su dei cartelloni che "la resistenza è sempre giustificata". Proprio a New York, come accaduto in altre città europee, è stato alzato il livello di allerta dopo l'annuncio di diverse marce anti-israeliane .

Il sostegno all'azione di Hamas continua ad arrivare anche dalla West Bank. Nelle principali città – come Ramallah, Hebron, Nablus e Jenin – decine e decine di palestinesi nella serata di ieri sono scesi in piazza per celebrare il massiccio attacco a Israele, che – secondo l'ultimo bilancio – sarebbe costato la vita a oltre 600 persone. E, come detto all'inizio, queste manifestazioni sono diffuse in gran parte del Medio Oriente, come a Beirut in Libano, a Teheran in Iran e ad Ankara in Turchia.