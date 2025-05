video suggerito

Sopravvive all’attacco di alligatori, esce dal lago e viene ucciso dai poliziotti: “Ringhiava, è scioccante” L’incredibile sequenza nello stato della Florida, in Usa, dove il 42enne si è diretto verso i poliziotti con atteggiamento aggressivo dopo essere uscito dall’acqua ferito da un morso di alligatore. Gli agenti hanno usato il taser ma senza effetto e quindi gli hanno sparato uccidendolo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo di 42 anni sopravvissuto a un attacco di alligatori, che lo avevano anche ferito, è stato ucciso dai poliziotti dopo essere uscito dall'acqua ed essersi diretto verso di loro con atteggiamento aggressivo. "Ringhiava, è stato scioccante" hanno raccontato alcuni testimoni della scena avvenuta lunedì mattina della contea di Polk, nello stato della Florida, in Usa.

La polizia sospetta che l'uomo ucciso, Timothy Schulz, fosse sotto effetto di droga quando è entrato nelle acque del locale lago infestate dagli alligatori. "Il fatto che sia stato morso da un alligatore e abbia continuato a scatenare la sua furia è scioccante", ha dichiarato lo sceriffo della contea di Polk, Grady Judd. I poliziotti erano stati chiamati a intervenire all'alba, poco prima delle 6 del mattino, dopo una chiamata di emergenza che segnalava l'uomo in stato di alterazione.

L'uomo si è presentato a un ippodromo tremante e ha chiesto di chiamare suo figlio, poi si è allontanato. Circa due ore dopo, un testimone lo ha avvistato a Lakeland, a sud di Orlando, dove l'uomo è entrato nelle acque di in un lago piene di alligatori. "Un testimone ha preso un giubbotto salvagente e ha cercato di darglielo ma lui non l'ha voluto", ha spiegato la polizia.

A un certo punto, un alligatore gli ha morso il braccio destro e a questo punto è uscito dall'acqua iniziando a camminare tra le case di una zona residenziale. Un altro testimone ha riferito alle autorità locale che il 42enne ringhiava a chi si avvicinava.

Quando la polizia è intervenuta sul posto, l'uomo aveva un paio di cesoie da giardino in mano e ha lanciato un mattone contro un camion. Secondo la polizia, quando hanno visto Schulz che stava cercando di forzare il veicolo, i due agenti della volante sono scesi rapidamente dalla vettura ma il 42enne li avrebbe attaccati con le cesoie.

Gli agenti gli hanno ordinato di lasciare l'attrezzo ma lui ha proseguito e hanno usato il taser che però non ha avuto alcun effetto. A questo punto l'uomo si sarebbe diretto verso la volante e avrebbe cercato di estrarre il fucile. Per questo i poliziotti hanno aperto il fuoco con le pistole e lo hanno ucciso. Sul caso è stata aperta un'indagine e gli agenti rimarranno in congedo amministrativo fino alla conclusione dell'inchiesta.