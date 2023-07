Sopravvive 2 mesi in mare con pesce crudo e acqua piovana: “Ora solo riposo e buon cibo” Del 51enne non si era saputo più nulla e le speranze di trovarlo in vita erano ormai nulle quando pochi giorni fa un elicottero si è imbattuto nella sua imbarcazione alla deriva nell’Oceano Pacifico. Sia lui che la sua cagnolina bella sono sopravvissuti senza gravi conseguenze.

A cura di Antonio Palma

Tim Shaddock (9 NEWS)

Sparito nel nulla mentre tentava una traversata oceanica col suo cane Bella, di Tim Shaddock non si era saputo più nulla e le speranze di trovarlo in vita erano ormai nulle quando pochi giorni fa un elicottero si è imbattuto nella sua imbarcazione alla deriva scoprendo, con incredibile sorpresa, che non solo era ancora vivo col suo cane, sopravvissuto due mesi nell’Oceano pacifico, ma ancora in buone condizioni di salute nonostante fosse evidentemente disidratato e dimagrito.

Il 51enne residente a Sydney aveva lasciato il Messico per la Polinesia francese ad aprile, tentando una traversata sulla sua barca in compagnia del cane Bella. L’uomo non è mai arrivato a destinazione e, nonostante le ricerche, di lui non si era trovata alcuna traccia. Come ha raccontato dopo il salvataggio, l’imbarcazione in realtà era stata pesantemente danneggiata alcune settimane dopo la partenza quando si è imbattuto in una tempesta.

Il signor Shaddock doveva fare oltre 6.000 km dopo la partenza dalla città di La Paz, sulla costa occidentale messicana, ma presto si è bloccato dopo che l'elettronica della sua nave è andata in tilt per il maltempo, lasciandolo alla deriva in una vasta area nell’Oceano Pacifico settentrionale dove trovarlo è stato un vero miracolo. L’uomo e il suo cane sono stati salvati da un peschereccio la scorsa settimana dopo che un elicottero li ha individuati per puro caso dall’alto, segnalando la loro presenza.

Una bruttissima esperienza per il 51enne che però non ha perso lucidità. "Ho attraversato un calvario molto difficile in mare. Ora ho solo bisogno di riposo e di buon cibo perché sono stato solo in mare per molto tempo. Per il resto sono in ottima salute” ha dichiarato infatti ai soccorritori, come si vede in un video ottenuto dall’emittente 9News.

Parole confermate dal medico a bordo della tonnara che lo ha visitato e ha spiegato che i segni vitali erano generalmente buoni. Shaddock ha rivelato di essere sopravvissuto mangiando pesce crudo e bevendo acqua piovana dopo che le scorte erano finite. Trasportato in Messico, il 51enne sarà sottoposto a esami medici e alle cure necessarie ma non sembra aver riportato danni permanenti. Anche la sua compagna Bella sembra sana e salva.