Si sveglia con un taglio sul labbro, il medico: “È solo un morso”. Giovane papà muore il giorno dopo Lockie Seddon, 20enne di Victoria, in Australia, è morto lo scorso 24 novembre. “Era in perfetta salute fino al giorno prima. Aveva solo quel piccolo taglio sul labbro, e il giorno dopo era tutto finito,” ha ricordato sua zia, ancora visibilmente provato per quanto avvenuto. Il giovane aveva due figli e ne aspettava un terzo dalla compagna Claire. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

"Tutto è iniziato con un piccolo taglio sul labbro, che il medico di base aveva attribuito a un morso o qualcosa di simile," racconta Danielle Sherer, zia di Lockie Seddon, il giovane australiano morto improvvisamente il 24 novembre dopo aver contratto un’infezione da stafilococco aureo, diffusasi al cervello. Nonostante i suoi soli 20 anni, Lockie, originario di Victoria, era già padre di due bambini e aspettava il terzo dalla compagna Claire.

Il dramma è cominciato la mattina precedente. Lockie si è svegliato con gli occhi gonfi e sporgenti e ha detto semplicemente alla sua compagna: "Sto morendo." È stato trasportato d'urgenza in un ospedale locale e messo in coma farmacologico. Tuttavia, la struttura non disponeva delle attrezzature necessarie per affrontare la gravità della situazione. "Essendo un piccolo ospedale regionale, non erano in grado di soddisfare tutte le sue esigenze, così lo hanno trasferito immediatamente a Melbourne," ha spiegato Sherer al Daily Mail Australia.

Lockie è stato quindi elitrasportato al Royal Melbourne Hospital, ma purtroppo "non si è mai più svegliato." La sua morte improvvisa ha lasciato la famiglia profondamente sconvolta. "Era in perfetta salute fino al giorno prima. Aveva solo un piccolo taglio sul labbro, e il giorno dopo era tutto finito," ha ricordato la zia con incredulità.

Il caso ha sorpreso persino i medici più esperti. "Il medico della terapia intensiva che si occupava di Lockie ha detto di non aver mai visto un’infezione da stafilococco aureo progredire in questo modo," ha aggiunto Sherer.

Claire, la compagna di Lockie, si è interrogata se avrebbe potuto fare qualcosa per evitare il tragico epilogo. "Hanno detto che non c’era modo di prevederlo e che non c’era nulla che si potesse fare," ha riferito Sherer. "Per Claire è stato un sollievo sapere di non avere colpe, ma allo stesso tempo rende tutto ancora più difficile da accettare."

Parlando dei figli di Lockie, Sherer ha evidenziato le difficoltà della famiglia: "I bambini sono molto stressati. Claire, oltre al dolore per la perdita, deve anche prendersi cura dei suoi piccoli e affrontare questa fase delicata." La donna è inoltre incinta di 15 settimane di una bambina, che non avrà mai la possibilità di conoscere suo padre.

Sherer ha descritto Lockie e Claire come una coppia affiatata: "Claire era l’amore della sua vita. Sono stati insieme per sei anni, un traguardo incredibile per due persone così giovani." Ha poi concluso: "La loro storia è la testimonianza di un amore vero e profondo, tragicamente interrotto troppo presto."